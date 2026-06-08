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端午節炸粽子！頂呱呱「鹹蛋黃呱呱包」開賣 83折狂歡桶

▲端午節炸粽子開吃頂呱呱「鹹蛋黃呱呱包」。（圖／頂呱呱提供）

▲端午節吃膩粽子，開吃頂呱呱「端午呱包狂歡桶」。（圖／頂呱呱提供）

繼光香香雞聯名黑松沙士！夏日派對套餐開賣 免費送手提袋

▲繼光香香雞聯名黑松沙士！夏日派對套餐免費送手提袋。（圖／繼光香香雞提供）

端午節不想選邊站南北粽，吃膩傳統肉粽了嗎？頂呱呱表示，2026年不只開賣「炸粽子」，還加入靈魂配料「鹹蛋黃」，新品「鹹蛋黃呱呱包」打破3D油飯形象，搭配炸雞、可樂開吃狂歡桶，最低83折起速食優惠一覽。繼光香香雞表示，攜手黑松沙士清新紅柚風味，開吃炸物「夏日派對套餐」。頂呱呱的獨家經典商品「呱呱包」，內餡包有炒香過的香菇糯米飯與瘦豬肉，常被粉絲暱稱是3D油飯，不過最讓人愛吃的，是以雞皮完整包裹後油炸出的酥脆口感，少見的台式速食風味，征服許多人味蕾。每到端午節，頂呱呱也不藏了，號召吃膩傳統粽子的消費者，一起改吃「炸粽子」，總讓人莞爾一笑。今年，頂呱呱發揮創意，直接把粽子靈魂配料「鹹蛋黃」加進呱呱包，開發出新品「鹹蛋黃呱呱包」，增添鹹香濃郁的蛋黃香氣，這下真的更像在吃炸粽子了。應景端午節，6月10日至7月8日，頂呱呱全台門市（桃園機場、松山機場門市除外），推出下殺83折起的速食優惠：◾️「鹹蛋黃呱呱包」75元◾️端午呱包雙吃組「鹹蛋黃呱呱包2顆」特價139元（原價150元）◾️端午呱包輕食餐「鹹蛋黃呱呱包＋小地瓜薯條＋可口可樂系列飲品M杯」特價139元（原價161元）◾️端午呱包狂歡桶「鹹蛋黃呱呱包4顆＋原味炸雞2塊＋原味雞腿2隻＋可樂曲線瓶1.25L」特價499元（原價597元）提醒大家，青埔店無販售可樂曲線瓶1.25L，以功夫純茶M3杯代替；原味炸雞可加價6元升級辣味炸雞。繼光香香雞攜手黑松沙士，開吃經典炸物「夏日派對套餐」，加碼免費贈送手提袋！即日起至6月30日期間限定，繼光香香雞全台門市（桃機二航內除外），開吃夏日派對套餐「香香炸雞（特規）＋阿根廷魷魚M＋黑松沙士清新紅柚風味330ml」特價275元；前3000名消費者「免費送聯名收納手提袋」。提醒大家，數量有限，售完為止；優惠不併用；商品供應以門市實際狀況為主。