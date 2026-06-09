韓國遊戲開發商SHIFT UP在「2026夏季遊戲節」正式公開《劍星》續作《劍星：血雨》，首支實機預告曝光後立刻掀起熱議。除了延續系列招牌動作戰鬥外，全新女主角Evie的外型設計成為討論焦點。部分玩家大讚Evie近戰格鬥風格與性感戰衣極具魅力，也有人對Evie較為年輕的娃娃臉造型提出質疑，引發東西方玩家激烈論戰。製作人金亨泰則強調，Evie的嬌小形象是刻意打造，角色原型為韓國模特兒申才恩，希望展現與前作主角伊芙截然不同的個人特色，同時帶來更具觀賞性的近身戰鬥體驗。
《劍星》全新續作！短髮女主角Evie登場 近戰場面超殺
《劍星》前作憑藉流暢的動作系統與女主角伊芙（Eve）的性感造型獲得高度關注，也曾因角色設計引發不少爭議。《劍星：血雨》則延續相同世界觀，故事時間線推進至前作之後，主角由伊芙交棒給全新短髮角色Evie，帶領玩家探索全新的劇情發展。
從官方釋出的首支預告片可見，Evie身穿貼身奈米戰衣，在高規格畫面表現下展現流暢華麗的近身格鬥動作。相較於前作偏向武器戰鬥的設計，新作更強調徒手搏擊與近距離交鋒，搭配快速運鏡與高張力動作場面，讓許多玩家印象深刻。
Evie造型香爆！一票玩家被電暈 西方網友卻不爽炎上
影片曝光後迅速在社群平台引發討論，不少玩家大讚Evie外型姣好，造型設計也香爆。然而，隨著Evie正式亮相，另一波爭議也同步延燒。部分西方玩家與知名實況主認為，Evie的娃娃臉、嬌小身材與角色設定結合後，看起來比前作主角更加年輕，甚至有人質疑角色外觀近似未成年，引發關於角色性感化的討論。
面對相關批評，《劍星》支持者與亞洲玩家則展開反駁，認為亞洲女性普遍較容易擁有年輕外貌與娃娃臉特徵，不少實際年齡已超過30歲的女性，看起來仍可能像20歲出頭。部分網友更分享許多成年亞洲女性照片作為例證，認為不能單憑外貌就推論角色年齡。
支持者也提到，亞洲女性平均身形與身高本就與歐美族群存在差異，160公分以下相當常見，因此認為部分批評是以西方審美與文化視角解讀亞洲角色設計，忽略不同地區生理特徵與文化背景的差異。
《劍星：血雨》Evie挨轟不符現實！製作人回應了 以韓國名模當範本
事實上，《劍星》系列並非首次因角色外型捲入輿論風暴。前作發售前，女主角伊芙也曾遭部分西方媒體批評身材比例不符合現實，甚至質疑開發團隊對女性形象的描繪方式。不過後來官方證實，伊芙的角色模型是以韓國模特兒申才恩作為3D掃描基礎進行設計，加上作品獲得亮眼銷售成績，也讓當時的爭議逐漸平息。
對於Evie的設計理念，SHIFT UP執行長兼製作人金亨泰在發表會後接受韓媒訪問時，也親自做出說明。他表示，團隊並非單純追求角色外型好看，而是希望透過不同的人物特質打造更鮮明的角色魅力。
金亨泰坦言，Evie看起來較為年輕且身形嬌小，其實是開發團隊刻意做出的選擇。他認為當一名體型較小的角色展開高強度近身格鬥時，畫面呈現出的反差感與衝擊力會更加突出，因此決定以此方向塑造角色特色。
目前SHIFT UP尚未公布《劍星：血雨》的正式發售日期與對應平台。不過僅憑首支預告片與Evie首次亮相所帶來的話題熱度，已成功讓全球玩家開始期待再次踏入《劍星》的世界。
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《劍星》前作憑藉流暢的動作系統與女主角伊芙（Eve）的性感造型獲得高度關注，也曾因角色設計引發不少爭議。《劍星：血雨》則延續相同世界觀，故事時間線推進至前作之後，主角由伊芙交棒給全新短髮角色Evie，帶領玩家探索全新的劇情發展。
從官方釋出的首支預告片可見，Evie身穿貼身奈米戰衣，在高規格畫面表現下展現流暢華麗的近身格鬥動作。相較於前作偏向武器戰鬥的設計，新作更強調徒手搏擊與近距離交鋒，搭配快速運鏡與高張力動作場面，讓許多玩家印象深刻。
影片曝光後迅速在社群平台引發討論，不少玩家大讚Evie外型姣好，造型設計也香爆。然而，隨著Evie正式亮相，另一波爭議也同步延燒。部分西方玩家與知名實況主認為，Evie的娃娃臉、嬌小身材與角色設定結合後，看起來比前作主角更加年輕，甚至有人質疑角色外觀近似未成年，引發關於角色性感化的討論。
面對相關批評，《劍星》支持者與亞洲玩家則展開反駁，認為亞洲女性普遍較容易擁有年輕外貌與娃娃臉特徵，不少實際年齡已超過30歲的女性，看起來仍可能像20歲出頭。部分網友更分享許多成年亞洲女性照片作為例證，認為不能單憑外貌就推論角色年齡。
《劍星：血雨》Evie挨轟不符現實！製作人回應了 以韓國名模當範本
事實上，《劍星》系列並非首次因角色外型捲入輿論風暴。前作發售前，女主角伊芙也曾遭部分西方媒體批評身材比例不符合現實，甚至質疑開發團隊對女性形象的描繪方式。不過後來官方證實，伊芙的角色模型是以韓國模特兒申才恩作為3D掃描基礎進行設計，加上作品獲得亮眼銷售成績，也讓當時的爭議逐漸平息。
對於Evie的設計理念，SHIFT UP執行長兼製作人金亨泰在發表會後接受韓媒訪問時，也親自做出說明。他表示，團隊並非單純追求角色外型好看，而是希望透過不同的人物特質打造更鮮明的角色魅力。
目前SHIFT UP尚未公布《劍星：血雨》的正式發售日期與對應平台。不過僅憑首支預告片與Evie首次亮相所帶來的話題熱度，已成功讓全球玩家開始期待再次踏入《劍星》的世界。