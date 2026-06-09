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GU帕比順順PUPPET SUNSUN來了！冰淇淋小包6/19超可愛

▲PUPPET SUNSUN冰淇淋推車圖案，是GU聯名原創限定設計。（圖／GU提供）

▲PUPPET SUNS小包690元、短筒襪2雙裝290元。（圖／GU提供）

▲女裝印花T恤490元、童裝印花T恤390元。（圖／GU提供）

GU「PUPPET SUNSUN」系列 開賣資訊

▲短袖棉質家居服組890元。（圖／GU提供）

GU《新世紀福音戰士》聯名了！6月22日開賣經典機體與角色復古商品

出《新世紀福音戰士》復古聯名系列，主打經典機體與角色元素，融入復古街頭風格設計，為粉絲 打造兼具潮流感與動畫情懷的男女適穿4款新品。



▲GU《新世紀福音戰士》聯名系列6月22日開賣。（圖／GU提供） GU《新世紀福音戰士》系列 開賣資訊



販售期間：2026年6月22日起



商品品項：全系列男女適穿共4款商品



價格範圍：皆為590元



▲GU《新世紀福音戰士》T恤590元。（圖／GU提供） Levi’s「酷兒重機俱樂部」2026 Pride系列開賣！



美國丹寧品牌Levi’s致敬酷兒重機俱樂部歷史，頌揚那些成為力量、安全感與團結象徵的社群守護者，以「Together, We Ride」為題推出2026 Pride系列，融合經典騎士風格與大膽、摩登的設計細節，向擁有鮮明個性並勇敢開闢自身道路、活出自我的酷兒騎士們致敬。



Levi’s 2026 Pride系列 開賣資訊



販售期間：2026年即日起



販售地點：Levi’s網路官方旗艦店販售



商品品項：背心、T恤全系列3款商品



價格範圍：1290元～1490元



▲Levi’s 2026 Pride系列。（圖／Levi’s提供）



日本爆紅的帕比順順要來台灣了！國民品牌GU表示，6月19日推出「PUPPET SUNSUN」系列，SUNSUN與夥伴們變身冰淇淋隨身小包、T恤、家居服等可愛開賣；而《新世紀福音戰士》經典機體與角色，也將在6月22日開賣復古聯名商品。紅遍日本Z世代的帕比順順「PUPPET SUNSUN」，可別以為是《芝麻街》新角色；描繪住在「布偶之國 TOOHOCK」裡的6歲布偶男孩SUNSUN的日常生活，療癒又慵懶的呆萌模樣，搭配溫柔可愛的世界觀，讓日本Z世代集體淪陷而爆紅。國民品牌GU表示，聯名帕比順順以「SUNSUN、夥伴們與冰淇淋」為主題，最搶眼的莫過於2款實用可愛的隨身小包，分別是「SUNSUN 巧克力薄荷冰淇淋」、「NONNON香草冰淇淋」探頭賣萌的造型，附有登山扣可輕鬆掛在包包或隨身物品上。並以冰淇淋推車與菜單為靈感，打造女裝設計印花T恤、冰淇淋口味的棉質家居服組，襪款還繡有SUNSUN與NONNON圖案，有夠可愛；童裝也呼應女裝，方便搭配成親子裝造型。值得一提的是，清涼的冰淇淋推車圖案，可是作者為本次聯名的原創限定設計，鐵粉們一定要收藏的吧。販售期間：2026年6月19日起販售店點：本系列為GU特定店舖與網路商店限定販售；台北西門店、明曜百貨店、台南新光三越小西門店、高雄漢神巨蛋店無販售童裝商品。商品品項：全系列女裝、童裝共6款商品價格範圍：290元～890元而《新世紀福音戰士》也要降臨GU，預計6月22日將推