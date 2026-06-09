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▲蕭敬騰（如圖）表示，這部電影不光是一場宇宙冒險，也在描述每個人面對巨大挑戰時，如何找到繼續前進的力量。（圖／喜鵲娛樂提供）

真人電影《太空超人》於今（9）日正式公開電影中文宣傳曲〈賜予我力量吧〉，特別邀請金曲歌王蕭敬騰演唱，以穿透人心的嗓音詮釋英雄信念，為這場橫跨宇宙的冒險之旅揭開序幕。談及此次合作，蕭敬騰表示電影在描述每個人面對巨大挑戰時，如何找到繼續前進的力量，更被滿滿童年回憶感動。改編自全球經典英雄動畫的真人版電影《太空超人》，由導演崔維斯奈特（Travis Knight）執導，已於6/3在台上映。今公開電影中文宣傳曲〈賜予我力量吧〉，找來蕭敬騰獻聲。此次宣傳曲融合Disco能量與浩瀚宇宙的氛圍，在復古旋律中堆疊出角色面對未知命運的勇氣與抉擇。蕭敬騰充滿力量的演繹，將電影中關於守護與希望的核心精神化為聲音，引領觀眾提前進入《太空超人》壯闊而神秘的世界。談及此次合作，蕭敬騰表示，歌曲很輕鬆很有記憶點，Disco是一種任何人聽了都忍不住跟著搖擺的曲風，「前奏一下，我的身體就會自動動起來。歌詞很貼切，很容易就有畫面帶入感。」另外，蕭敬騰也表示，這部電影不光是一場宇宙冒險，也在描述每個人面對巨大挑戰時，如何找到繼續前進的力量，「最重要的是，會被滿滿童年回憶感動。」《太空超人》以史詩規模的世界觀、磅礡動作場面與充滿情感張力的角色刻畫，讓影迷備受期待，如今再加上充滿力量的中文宣傳曲，也為電影增添不少亮點。