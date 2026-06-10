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▲Ben提到如果自己推出第3集，目前30萬美金的訴訟以及83歲老爺爺的募捐恐將被扣押。（圖／翻攝Reckless Ben YouTube）

▲Ben甚至被法院禁止在公開場合提及「Bricks & Minifigs」，只能以神祕公司代替。（圖／翻攝Reckless Ben YouTube）

還記得那位為了幫83歲老爺爺討回20萬美元（約650萬台幣）《星際大戰》樂高收藏，從美國一路逃到墨西哥的百萬YouTuber Reckless Ben嗎？如果你以為BAM低頭、關店、承諾歸還收藏後，整起事件已經準備落幕，那你可能太小看這場被網友稱為「現實版Netflix犯罪紀錄片」的風暴了。因為就在所有人都在等待第三集上線時，Ben昨（9）日晚間突然丟出震撼彈：「如果我發布第三集，我就會進監獄。」83歲老爺爺花了十多年時間收藏約780套《星際大戰》樂高與1200多個角色人偶，總價值約20萬美元，由於身體狀況惡化需要醫療費，兒子Bryan Mansell決定透過美國知名二手樂高連鎖店Bricks & Minifigs（BAM）寄賣收藏。結果加盟店易主後，整批收藏疑似遭扣留，Bryan四處求助無門，直到百萬YouTuber Reckless Ben出手。Reckless Ben從花1美元買下追訴權、提告勝訴、一路追到BAM總部，再到警方介入、GoFundMe募得42萬美元，整起事件徹底失控。如今BAM雖然宣布關閉爭議加盟店、終止與Joshua Johnson及Brandon Best合作，也承諾歸還收藏與補償損失，但真正的風暴似乎才正要開始，詳細經過請參考懶人包：Ben在影片中坦言，目前最棘手的問題不只是自己可能遭到處分，而是案件已經衍生出約30萬美元（約950萬元新台幣）的法律糾紛，若違反法院命令，不僅可能影響自身訴訟結果，連帶也可能波及替Bryan一家籌募的GoFundMe善款42.7萬美金（約1350萬元新台幣），他強調自己必須考慮所有支持者與受害者家庭的利益，因此即使第三集已經完成，也無法貿然發布。影片中Ben也透露，BAM方面向法院提出多項指控，他指控Joshua Johnson不僅反控自己騷擾、跟蹤及破壞店家，更向外宣稱他計畫謀殺店長與相關管理層。隨後警方接獲通報，指稱Ben一行人涉嫌偷走樂高收藏，竟持衝鋒槍前往他居住的Airbnb進行攻堅搜索。最終警方並未找到任何失竊樂高，但Ben卻在過程中肩膀脫臼受傷，更離譜的是警方後來公開執法影片試圖證明行動正當性，卻被網友發現畫面經過剪輯，意外曝光更多對Ben有利的內容。Ben表示，目前自己為了安全考量已暫時前往墨西哥，原本外界期待第三集能公開更多關於BAM高層與案件內幕的證據，但他卻收到法院正式文件，法院要求他禁止公開討論「Bricks & Minifigs」，否則他所有的官司跟案件恐加重，因此他只能以「神祕公司」代替。事實上Ben先前就曾預告第三集將揭露更多與BAM高層及總部有關的內容，因此不少支持者認為，這次禁制令風波恐怕代表影片已觸及更敏感的內幕。雖然Ben無奈表示：「看起來事情可能就到這裡了！」但許多網友認為，第三集越是不能公開，反而越讓人好奇其中究竟掌握了哪些關鍵證據，被稱為「現實版Netflix紀錄片」的650萬樂高案，顯然仍未真正落幕。