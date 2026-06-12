中國外交部11日宣布，對菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）及其親屬實施制裁，理由是鐵歐多洛多次發表涉中「謬論」，損害中國正當利益，破壞中菲兩國關係。而一向被視為對中強硬派的鐵歐多洛並不在意，強調會繼續推進菲國國防事業，維護菲國海洋主權。
根據中國外交部官網聲明，為維護中國國家主權、安全、發展利益，決定禁止鐵歐多洛及其配偶、子女，入境中國內地及香港、澳門；亦禁止中國境內的組織、個人，與鐵歐多洛及其配偶、子女進行任何交易、合作等活動。
鐵歐多洛怎麼惹毛中國的？
鐵歐多洛曾在去年9月批評中國，93閱兵是對小國的恐嚇，中國所謂的紀念抗戰勝利，只是在試圖重構歷史視角，來達成地緣政治目標，實現海上擴張。
今年5月，鐵歐多洛又指責中國曾承諾向菲律賓提供化肥、燃料等物資，但僅僅是包裝和欺騙，菲律賓在領土、政治方面，均面臨中國的嚴重威脅。
菲國媒體並指出，鐵歐多洛一直是菲律賓政府針對南海主權爭議，最直言不諱的批評者之一，持續挑戰中國廣泛的海洋主張，並指責中國於爭議水域脅迫鄰國。
鐵歐多洛：不在乎中國制裁
報導提到，鐵歐多洛之前就說過，如果北京對他實施制裁，他並不會感到擔憂或在意，畢竟他在中國沒有任何資產，也沒有訪問中國的計劃。
《路透社》引述菲律賓外交部說法，認為這些制裁屬於不友善行為，只會讓雙邊關係更複雜，也無助於建立互信、管控分歧或展開建設性接觸的條件。
鐵歐多洛則是在週五發布最新聲明，強調「這就是他們（中國）對待那些揭露他們欺騙行為之人的真實做法」，面對中國的邪惡行徑、在爭議海域犯下的惡行，他將繼續履行職責，捍衛菲律賓國家主權。
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鐵歐多洛怎麼惹毛中國的？
鐵歐多洛曾在去年9月批評中國，93閱兵是對小國的恐嚇，中國所謂的紀念抗戰勝利，只是在試圖重構歷史視角，來達成地緣政治目標，實現海上擴張。
今年5月，鐵歐多洛又指責中國曾承諾向菲律賓提供化肥、燃料等物資，但僅僅是包裝和欺騙，菲律賓在領土、政治方面，均面臨中國的嚴重威脅。
菲國媒體並指出，鐵歐多洛一直是菲律賓政府針對南海主權爭議，最直言不諱的批評者之一，持續挑戰中國廣泛的海洋主張，並指責中國於爭議水域脅迫鄰國。
鐵歐多洛：不在乎中國制裁
報導提到，鐵歐多洛之前就說過，如果北京對他實施制裁，他並不會感到擔憂或在意，畢竟他在中國沒有任何資產，也沒有訪問中國的計劃。
《路透社》引述菲律賓外交部說法，認為這些制裁屬於不友善行為，只會讓雙邊關係更複雜，也無助於建立互信、管控分歧或展開建設性接觸的條件。
鐵歐多洛則是在週五發布最新聲明，強調「這就是他們（中國）對待那些揭露他們欺騙行為之人的真實做法」，面對中國的邪惡行徑、在爭議海域犯下的惡行，他將繼續履行職責，捍衛菲律賓國家主權。