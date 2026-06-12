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▲美濃世代共榮-美濃客家美食時光之旅(青銀社區互動）。（圖／義守大學提供）

由義守大學推動的USR計畫「美濃世代共榮：客家文化與健康樂活的永續之路-美濃客家美食時光之旅」，日前於美濃區青銀夥房溫馨展開，透過健康飲食設計、文化走讀與跨世代交流，帶領參與者走進客庄生活日常，在互動與體驗中重新認識客家文化的深厚底蘊與永續價值。此次活動以客家飲食文化為主軸，結合美濃在地農產品與營養專業，發展兼具健康、環保與永續理念的創意料理，重新詮釋傳統飲食所蘊含的文化意義與生活智慧。活動特別選用友善耕作及自然農法栽種的在地食材，傳遞尊重土地、珍惜資源與生態共好的理念，展現永續飲食與地方創生的實踐成果。在餐點設計方面，由營養學系師生依據高齡者飲食需求進行規劃，從營養均衡、低碳飲食到在地食材應用進行整合設計，讓承載數十年記憶的家鄉味，以更符合現代健康需求的形式重新呈現。除了飲食體驗外，活動亦串聯美濃客家文物館、美濃菸仕物所等文化場域，規劃低碳文化走讀，帶領參與者穿梭菸樓、田野與老屋之間，深入感受美濃客庄的人文風貌與歷史脈絡。此次USR計畫同時也是一堂走出教室的實作課程，營養學系師生實際投入菜單設計、營養衛教、活動規劃及社區互動，在真實場域中學習如何運用專業回應社會需求，體會知識轉化為陪伴與改變的力量。活動期間亦由大眾傳播學系學生團隊負責影像紀錄，透過鏡頭捕捉長者生命故事、居民互動及青年參與的珍貴畫面，保存地方情感與文化記憶，讓這些動人的故事得以持續流傳。本案計畫主持人、義守大學醫學院副院長陳麗琴表示，大學社會責任的核心價值，在於引導學生理解學習不只是知識的累積，更是回應社會需求的能力。學生在走入地方的過程中，不僅看見專業的價值，也逐漸感受到人與人之間真誠而細膩的溫度，讓學習成為更深層的理解與承擔。義守大學表示，未來將持續深化USR實踐行動，攜手更多更多地方社區共同推動永續發展，讓學生在參與中理解社會需求與土地脈動，在專業學習中培養社會責任感，持續以教育連結地方、以行動回應社會，讓理解、陪伴與共好成為溫暖社會的重要力量。