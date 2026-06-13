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▲金澤曾向前女友訴苦自己遭到潛規則。（圖／翻攝自微博）

中國男星金澤本月初離世，年僅33歲。原先外界普遍認為死因與長期高強度工作、過勞有關。沒想到在他過世後，前女友李子鋒突然公開兩人生前聊天紀錄，其中金澤多次透露工作過度操勞，甚至自爆自己遭到男性潛規則：「他把我拖到床上去。」掀起許多網友討論。金澤前女友、電影《日掛中天》投資人李子鋒，今（13）日凌晨在微博及抖音公開多張和金澤的對話紀錄，其中可以看見，金澤生前曾多次向她傾訴工作壓力，不僅抱怨每天清晨6點多開工、拍攝到深夜，甚至曾疲憊地表示自己「馬上猝死」。不過最引發關注的，則是對話中金澤自爆自己遭到同性潛規則，「陪宮宇、陪劉濤，陪那些gay」、「我被劉濤拉著跪下，他咬我拖我，他把我拖到床上去，我說得清嗎？」截圖曝光後迅速衝上熱搜，但目前相關內容尚未獲得證實。目前相關聊天紀錄已遭前女友刪除，而金澤所屬經紀公司至今尚未針對爆料內容做出回應，因此真實性仍有待進一步查證，但隨著內容曝光，也讓許多粉絲感嘆金澤生前早就已經多次求救，不過卻無法救回這一條珍貴的生命。中國男演員金澤（本名：張家瑋），本月五日傳出在浙江橫店住處離世，享年33歲。出生自1993年的他，擁有188公分的高挑身材，因此最早是以模特兒身分在演藝圈活躍，後來在2017年正式跨足戲劇圈，陸續演出《喬安你好》、《忘記你記得愛情》、《從結婚開始戀愛》、《才不要和老闆談戀愛》等作品，憑藉高挑外型與溫柔形象累積不少人氣。