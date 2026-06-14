近幾年物價飆升有感，不管是飲料、生活用品、便當等通通喊漲，近期就有一家便當店老闆表示，許多人會覺得「為什麼一個雞腿便當可以賣到120元」，並質疑老闆賺很多，對此，老闆指出，很多人只有看到食材價格，忽略還有許多隱藏成本，其實根本賺不了多少錢，貼文也吸引眾人討論，還有餐飲同行分享經營心酸。
雞腿便當被嫌貴 老闆公開成本
宜蘭羅東一家便當店老闆，近日在Threads上發文表示，「很多人問雞腿便當為什麼賣120元」，他直接公開便當成本，雞腿約35元、配菜約20到30元、餐盒6元、電費瓦斯約2到3元，這邊加起來至少就要63元，還沒有算人事成本、房租、油等，除了看得到的金錢支出，還有投入的時間成本，每天一大早就要備料，賣完還需要收店清潔，老闆也忍不住問消費者「那你覺得一顆便當能賺多少呢」。
貼文一出，有餐飲同業表示認同，「時薪75時，雞腿便當80大家覺得正常，現在時薪196，雞腿便當120被罵貴，貴的是其他東西而不是便當啊⋯⋯你這個便當只能賺40左右吧」、「毛利抓50很正常，其實不貴，如果外面能吃到毛利40的已經是超佛」、「做便當很競爭利潤低，我同學本來在賣便當一天要炒7、80樣菜，請5個員工累得半死也賺不多，現在改賣韓式海苔飯捲輕鬆多了，一天只要炒10幾樣菜不請員工，和太太2個人做，一個月約可賺20萬」、「方便詢問雞腿哪邊拿的嗎？我拿到39到43元左右」、「利潤很薄，一起加油」。
眾認隱形成本高 根本沒賺多少錢
有部分人認為，老闆雞腿便當賣120元其實不算貴，「有些人就只會看食材成本，然後其他全部不算進去，除了水電、瓦斯、店租雜項那些外，人事成本不能只看到員工的薪資，如果全部扣完之後，老闆幾乎沒賺錢，那不如不要做，因為老闆其實也該算薪水的，且老闆的責任更多更大，薪水也不能比員工低，不然就是做心酸的...，所以現在雞腿便當120元，並不會貴，而是偏合理的價格」、「台中有的雞腿飯還賣到140元，所以120還算正常值」。
也有人表示，「辛苦了！東西真的都在漲價」、「說真的120元不貴，自己炸，買，都不止那些成本，那些人大量買才有那價格」、「老闆說的是人話！還有請員工瓦斯柴米油鹽醬醋茶，實際上真的沒賺多少！辛苦了」，不過還有其他人表示，「重點是有些店家跟著漲，然後弄得又貴又難吃」、「理解店家營業困難成本增加，但一份100多的便當對學生和小資族來說還是很有負擔。」
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宜蘭羅東一家便當店老闆，近日在Threads上發文表示，「很多人問雞腿便當為什麼賣120元」，他直接公開便當成本，雞腿約35元、配菜約20到30元、餐盒6元、電費瓦斯約2到3元，這邊加起來至少就要63元，還沒有算人事成本、房租、油等，除了看得到的金錢支出，還有投入的時間成本，每天一大早就要備料，賣完還需要收店清潔，老闆也忍不住問消費者「那你覺得一顆便當能賺多少呢」。
貼文一出，有餐飲同業表示認同，「時薪75時，雞腿便當80大家覺得正常，現在時薪196，雞腿便當120被罵貴，貴的是其他東西而不是便當啊⋯⋯你這個便當只能賺40左右吧」、「毛利抓50很正常，其實不貴，如果外面能吃到毛利40的已經是超佛」、「做便當很競爭利潤低，我同學本來在賣便當一天要炒7、80樣菜，請5個員工累得半死也賺不多，現在改賣韓式海苔飯捲輕鬆多了，一天只要炒10幾樣菜不請員工，和太太2個人做，一個月約可賺20萬」、「方便詢問雞腿哪邊拿的嗎？我拿到39到43元左右」、「利潤很薄，一起加油」。
眾認隱形成本高 根本沒賺多少錢
有部分人認為，老闆雞腿便當賣120元其實不算貴，「有些人就只會看食材成本，然後其他全部不算進去，除了水電、瓦斯、店租雜項那些外，人事成本不能只看到員工的薪資，如果全部扣完之後，老闆幾乎沒賺錢，那不如不要做，因為老闆其實也該算薪水的，且老闆的責任更多更大，薪水也不能比員工低，不然就是做心酸的...，所以現在雞腿便當120元，並不會貴，而是偏合理的價格」、「台中有的雞腿飯還賣到140元，所以120還算正常值」。
也有人表示，「辛苦了！東西真的都在漲價」、「說真的120元不貴，自己炸，買，都不止那些成本，那些人大量買才有那價格」、「老闆說的是人話！還有請員工瓦斯柴米油鹽醬醋茶，實際上真的沒賺多少！辛苦了」，不過還有其他人表示，「重點是有些店家跟著漲，然後弄得又貴又難吃」、「理解店家營業困難成本增加，但一份100多的便當對學生和小資族來說還是很有負擔。」