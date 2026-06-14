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▲李珠珢生日除了獲得入場資格的20名粉絲外，場外更聚集近百人在雨天排隊，只為見女神一面。（圖／記者張一笙攝）

▲來自香港的粉絲表示，當他得知自己獲得入場資格後，第一時間買機票飛來台灣。（圖／記者張一笙攝）

▲李珠珢低調現身新莊棒球場外冰店，與粉絲們一同迎接自己22歲生日。（圖／記者張一笙攝）

▲不少粉絲透露自己是因為李珠珢，所以開始關注棒球，並且進場支持富邦悍將。（圖／記者張一笙攝）

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢將於7月24日迎接22歲生日，台灣粉絲、李珠珢北美後援會在經過與富邦悍將球團多次溝通、協調後，特別提前超過1個月籌劃慶生活動，並於今（14）日舉辦首波生日應援。其中一名來自香港的粉絲透露，自己在得知抽中活動資格後，第一時間便訂下機票飛來台灣。面對粉絲們精心準備的驚喜，李珠珢也忍不住直呼：「我原本以為只是簡單吃芒果冰的聚會，沒想到大家準備得這麼正式，我應該更用心打扮才對！」，可愛反應逗笑全場。活動吸引大批粉絲到場參與，不少人更專程從海外飛來台灣，只為陪伴心中的「珠珠寶貝」提前慶生，來自香港的粉絲Terry受訪時透露：「自己原本就是韓職起亞虎隊球迷，因此很早就認識李珠珢。這次得知活動消息後，幸運抽中參加資格，當下立刻購買機票飛來台灣。」Terry笑說自己生日是7月22日，與李珠珢只差2天，因此對這次生日活動格外有感，他表示過去就曾為了看球與支持李珠珢安排海外行程，這次能親自參與生日應援，對他來說意義非凡。另一位來自馬來西亞、目前在台灣南部求學的僑生則分享，自己是去年來台讀書後才開始接觸中華職棒與富邦悍將，進而認識李珠珢；另一名同樣來自馬來西亞的粉絲表示，自從入坑後便成為忠實粉絲，甚至曾多次往返韓國與台灣參加相關活動。活動主辦單位透露，這次生日企劃其實籌備許久，團隊投入大量時間與心力，就是希望替李珠珢打造難忘的22歲生日回憶。主辦方表示，這只是整個生日月系列活動的起點，接下來還有更多驚喜等待公布，未來更規劃抽出OPPO手機及iPhone等大獎回饋粉絲，希望讓所有支持李珠珢的人都能一起參與這場生日盛典，也展現全球粉絲團的凝聚力。面對粉絲精心策劃的生日活動，李珠珢也親自向大家表達感謝，她笑著表示，原本以為只是單純吃芒果冰的小型聚會，沒想到現場布置與流程如此正式。李珠珢說：「我真的很驚訝，如果知道是這麼正式的活動，我應該要打扮得更正式一點。」她也感謝所有粉絲的用心準備，坦言看到大家花費這麼多時間與心力，內心非常感動，希望未來能用更多精彩表現回報大家的支持。活動尾聲，包括富邦悍將總經理Joyce以及吉祥物阿努等人也到場同樂，眾人一起合影留念，為這場提前展開的22歲生日慶典畫下完美句點。