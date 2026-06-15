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▲李晧禎生日會，表訂8點結束一路延長到凌晨一點。（圖／讀者提供）

▲李晧禎過去曾懷疑自己來台灣的決定是否正確，如今進化成「李晧禎2.0」的她，更能適應現在的生活。（圖／讀者提供）

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels韓籍啦啦隊女神李晧禎昨（14）日舉辦來台後首場個人生日見面會《晧事成禎慶生同樂會》，原本下午2點開跑的活動，最後竟一路進行到今日凌晨1點才結束，整整長達11個小時，這場遲來的生日慶生活動吸引大批粉絲到場支持，也讓李晧禎親身感受到台灣球迷驚人的熱情與陪伴。對此，李晧禎在會後坦言十分心疼粉絲苦等。見面會之所以大幅超時，與主辦單位安排的超豪華福利有關，有參加的粉絲向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，除了近距離擊掌與專屬合照外，每位粉絲都能獲得多達3次簽名機會，不少人帶著壓克力板、周邊商品排隊等待。此外，部分票種還能獲得客製化署名及專屬錄音祝福，讓整場活動更像是一場與偶像深度交流的聚會，也因此大幅拉長互動時間。根據《三立新聞網》報導，李晧禎在活動結束後受訪坦言，這是她人生中簽過最久的一次簽名會，雖然事前已經先完成250張簽名板，但現場仍有超過百位粉絲等待署名，她透露自己幾乎沒什麼時間休息，也盡量減少上廁所的次數，希望能把更多時間留給粉絲：「因為是見面會，我想和每個人都聊一下，看到大家一直等待，其實心裡很不好意思。」活動過程中最催淚的一幕，莫過於現場播放的神秘影片，當畫面播出後李晧禎當場忍不住落淚，隨後用中文唸出準備已久的感謝信時更數度哽咽，她透露這段中文內容其實準備了好幾個月，平常想到想對粉絲說的話就會記錄下來，最後再慢慢整理成完整內容，希望能親口向一路支持她的人表達感謝。談到未來是否還會舉辦第二場見面會，李晧禎毫不猶豫給出肯定答案，她表示這次活動讓自己收穫滿滿，也感受到與粉絲之間更深厚的連結，她希望下一次能找到更大的場地，讓更多人一起參與，同時也會思考更完善的流程安排，避免大家等待太久。李晧禎笑說，現在看到不少熟悉面孔都能想起「2年前就見過」，也讓她覺得自己真的一步一步和台灣球迷建立起特別的感情。