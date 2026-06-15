旅美左投林維恩近日在3A接連遭遇挫折，如今又傳出進入傷兵名單的壞消息，引發日本媒體關注。日媒《東京體育》今（15）日以「台灣超級天才連兩戰失常並進入傷兵名單，球迷喊話回台灣」為題進行報導，聚焦林維恩的近況。
林維恩在2A大殺四方
現年20歲的林維恩去年以113萬美元簽約金加盟美國職棒運動家隊，被球團視為重點培養的投手新星。憑藉超過150公里的速球威力，以及成熟的變速球武器，他不僅在小聯盟快速站穩腳步，更入選經典賽台灣代表隊，也被美國知名棒球媒體《Baseball America》列入百大新秀榜單，潛力備受肯定。
事實上，林維恩本季在2A表現堪稱驚艷。先發10場共投51.1局，繳出53次三振、防禦率1.93的優異成績，對手打擊率僅1成67，每局被上壘率0.84，各項數據皆名列前茅。穩定且具壓制力的表現，也讓他在6月初獲得升上3A的機會。
比賽中頻頻甩手露端倪 本季二度進入傷兵名單
然而，升上更高層級後，林維恩遭遇職業生涯至今最大的考驗。3A初登板僅投0.2局便失掉5分，第二場先發也只撐完1局便退場，再失3分。兩場比賽合計僅投1.2局失8分，防禦率來到43.20，與2A時期的強勢表現形成強烈對比。
更令人擔心的是，林維恩在第二場3A先發期間就被發現頻繁甩動手臂，引發外界關注。賽後他個人的官方粉絲專頁證實，林維恩比賽期間確實感受到手部不適，球團將安排進一步檢查。根據小聯盟官網最新球員異動資料，運動家球團已將他列入7天傷兵名單，這也是他本季第二度進入傷兵名單。
日媒緊盯台球迷兩派論戰
《東京體育》指出，林維恩的狀況也在台灣球迷間掀起熱烈討論，社群上甚至出現了要他「回來中職」的悲觀聲音。部分嚴厲的台灣球迷認為：「3A防禦率破40，看來距離大聯盟還太遠，回台灣打球只是時間問題。」
但多數理性的棒球迷則為球員發聲，認為這純粹是運動家球團「揠苗助長」的育成方針問題：「20歲升3A真的太快了，應該在2A多磨練基礎」、「只要健康就好，留在美國慢慢養，急著升級反而害了他。」
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現年20歲的林維恩去年以113萬美元簽約金加盟美國職棒運動家隊，被球團視為重點培養的投手新星。憑藉超過150公里的速球威力，以及成熟的變速球武器，他不僅在小聯盟快速站穩腳步，更入選經典賽台灣代表隊，也被美國知名棒球媒體《Baseball America》列入百大新秀榜單，潛力備受肯定。
事實上，林維恩本季在2A表現堪稱驚艷。先發10場共投51.1局，繳出53次三振、防禦率1.93的優異成績，對手打擊率僅1成67，每局被上壘率0.84，各項數據皆名列前茅。穩定且具壓制力的表現，也讓他在6月初獲得升上3A的機會。
比賽中頻頻甩手露端倪 本季二度進入傷兵名單
然而，升上更高層級後，林維恩遭遇職業生涯至今最大的考驗。3A初登板僅投0.2局便失掉5分，第二場先發也只撐完1局便退場，再失3分。兩場比賽合計僅投1.2局失8分，防禦率來到43.20，與2A時期的強勢表現形成強烈對比。
更令人擔心的是，林維恩在第二場3A先發期間就被發現頻繁甩動手臂，引發外界關注。賽後他個人的官方粉絲專頁證實，林維恩比賽期間確實感受到手部不適，球團將安排進一步檢查。根據小聯盟官網最新球員異動資料，運動家球團已將他列入7天傷兵名單，這也是他本季第二度進入傷兵名單。
日媒緊盯台球迷兩派論戰
《東京體育》指出，林維恩的狀況也在台灣球迷間掀起熱烈討論，社群上甚至出現了要他「回來中職」的悲觀聲音。部分嚴厲的台灣球迷認為：「3A防禦率破40，看來距離大聯盟還太遠，回台灣打球只是時間問題。」
但多數理性的棒球迷則為球員發聲，認為這純粹是運動家球團「揠苗助長」的育成方針問題：「20歲升3A真的太快了，應該在2A多磨練基礎」、「只要健康就好，留在美國慢慢養，急著升級反而害了他。」