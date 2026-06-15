演唱《火影忍者》多首經典主題曲的日本搖滾樂團 FLOW，近日宣布全新世界巡演「FLOW WORLD TOUR 2026 NARUTO THE ROCK」，將以《火影忍者》與《火影忍者疾風傳》歷代歌曲為核心打造專場演唱會。此次巡演將橫跨亞洲五座城市，其中台北場確定於10月18日在 Legacy Taipei 登場，6月27日中午12點開始售票，VIP票可1元加購特典，享優先入場、HIGH FIVE、與FLOW團體照（25人一組）、印刷簽名海報。

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從〈GO!!!〉唱到〈Sign〉　火影迷青春6/27開搶

FLOW自1998年成軍以來，曾為《火影忍者》系列演唱多首人氣歌曲，包括〈GO!!!〉、〈Re〉、〈Sign〉、〈虹の空〉、〈GOLD〉等作品。其中〈GO!!!〉更被許多粉絲視為《火影忍者》最具代表性的主題曲之一，至今仍時常出現在動漫歌曲排行榜上。此次「NARUTO THE ROCK」巡演將聚焦《火影忍者》與《火影忍者疾風傳》兩大系列，帶領觀眾重溫鳴人一路成長至成為火影的熱血旅程。

▲陪伴無數粉絲成長的FLOW，將透過《NARUTO THE ROCK》巡演重現《火影忍者》經典回憶。（圖／FLOW）
▲陪伴無數粉絲成長的FLOW，將透過《NARUTO THE ROCK》巡演重現《火影忍者》經典回憶。（圖／FLOW）
FLOW 近年積極展開海外活動，2024至2025年間曾以「ANIME SHIBARI」為主題完成大型世界巡演，足跡遍及歐洲、北美、南美及亞洲。而這次則是團體首次以《火影忍者》為單一主題打造完整巡演內容，被認為是獻給火影迷的專屬演唱會。FLOW 與《火影忍者》合作超過20年，許多歌曲早已是一個世代動漫迷的回憶，台北場將於10月18日晚間7點在 Legacy Taipei 舉行，票價分為VIP票4,200元、GA票2,800元、GA愛心票1,400元，以及GA現場票3,000元。

遠傳電信與 friDay 影音用戶可於6月26日中午12點至下午6點搶先購票，全面開賣時間則為6月27日中午12點。主辦單位提醒，購票前須先完成手機驗證，以免影響購票資格。此外，VIP票觀眾可於演出當天以1元加購限定特典，內容包含優先入場、HIGH FIVE擊掌會、25人一組團體合照，以及印刷簽名海報一張，讓粉絲有機會近距離與FLOW互動。

📌 FLOW《NARUTO THE ROCK》亞洲巡演時程

城市／地區 活動日期 場地
香港（Hong Kong） 9月11日 Tides
新加坡（Singapore） 9月24日 Esplanade Theatre
曼谷（Bangkok） 9月26日 The Street Hall
台北（Taipei） 10月18日 Legacy Taipei
馬尼拉（Manila） 10月20日 SM North EDSA Skydome

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林若瑋編輯記者

宜蘭人，畢業於政大傳播所，致力於當一個記錄者。