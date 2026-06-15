演唱《火影忍者》多首經典主題曲的日本搖滾樂團 FLOW，近日宣布全新世界巡演「FLOW WORLD TOUR 2026 NARUTO THE ROCK」，將以《火影忍者》與《火影忍者疾風傳》歷代歌曲為核心打造專場演唱會。此次巡演將橫跨亞洲五座城市，其中台北場確定於10月18日在 Legacy Taipei 登場，6月27日中午12點開始售票，VIP票可1元加購特典，享優先入場、HIGH FIVE、與FLOW團體照（25人一組）、印刷簽名海報。
從〈GO!!!〉唱到〈Sign〉 火影迷青春6/27開搶
FLOW自1998年成軍以來，曾為《火影忍者》系列演唱多首人氣歌曲，包括〈GO!!!〉、〈Re〉、〈Sign〉、〈虹の空〉、〈GOLD〉等作品。其中〈GO!!!〉更被許多粉絲視為《火影忍者》最具代表性的主題曲之一，至今仍時常出現在動漫歌曲排行榜上。此次「NARUTO THE ROCK」巡演將聚焦《火影忍者》與《火影忍者疾風傳》兩大系列，帶領觀眾重溫鳴人一路成長至成為火影的熱血旅程。
FLOW 近年積極展開海外活動，2024至2025年間曾以「ANIME SHIBARI」為主題完成大型世界巡演，足跡遍及歐洲、北美、南美及亞洲。而這次則是團體首次以《火影忍者》為單一主題打造完整巡演內容，被認為是獻給火影迷的專屬演唱會。FLOW 與《火影忍者》合作超過20年，許多歌曲早已是一個世代動漫迷的回憶，台北場將於10月18日晚間7點在 Legacy Taipei 舉行，票價分為VIP票4,200元、GA票2,800元、GA愛心票1,400元，以及GA現場票3,000元。
遠傳電信與 friDay 影音用戶可於6月26日中午12點至下午6點搶先購票，全面開賣時間則為6月27日中午12點。主辦單位提醒，購票前須先完成手機驗證，以免影響購票資格。此外，VIP票觀眾可於演出當天以1元加購限定特典，內容包含優先入場、HIGH FIVE擊掌會、25人一組團體合照，以及印刷簽名海報一張，讓粉絲有機會近距離與FLOW互動。
📌 FLOW《NARUTO THE ROCK》亞洲巡演時程
我是廣告 請繼續往下閱讀
FLOW自1998年成軍以來，曾為《火影忍者》系列演唱多首人氣歌曲，包括〈GO!!!〉、〈Re〉、〈Sign〉、〈虹の空〉、〈GOLD〉等作品。其中〈GO!!!〉更被許多粉絲視為《火影忍者》最具代表性的主題曲之一，至今仍時常出現在動漫歌曲排行榜上。此次「NARUTO THE ROCK」巡演將聚焦《火影忍者》與《火影忍者疾風傳》兩大系列，帶領觀眾重溫鳴人一路成長至成為火影的熱血旅程。
遠傳電信與 friDay 影音用戶可於6月26日中午12點至下午6點搶先購票，全面開賣時間則為6月27日中午12點。主辦單位提醒，購票前須先完成手機驗證，以免影響購票資格。此外，VIP票觀眾可於演出當天以1元加購限定特典，內容包含優先入場、HIGH FIVE擊掌會、25人一組團體合照，以及印刷簽名海報一張，讓粉絲有機會近距離與FLOW互動。
📌 FLOW《NARUTO THE ROCK》亞洲巡演時程
|城市／地區
|活動日期
|場地
|香港（Hong Kong）
|9月11日
|Tides
|新加坡（Singapore）
|9月24日
|Esplanade Theatre
|曼谷（Bangkok）
|9月26日
|The Street Hall
|台北（Taipei）
|10月18日
|Legacy Taipei
|馬尼拉（Manila）
|10月20日
|SM North EDSA Skydome