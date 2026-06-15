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台灣20歲左投林維恩，旅美不到2年就升上3A，歷經2場震撼教育後，今（15）日傳出被放進傷兵名單，引發台灣小部分酸民出動，甚至出現不理性言論，看衰他「差不多該滾回台灣了」，連日媒《東京體育》都關注到，專文報導此事，內文提及林維恩被台灣視為極具潛力的球員，「如今受傷後卻引發褒貶不一的反應，甚至有一些尖銳的評論產生...」林維恩是台灣近年最具潛力的左投，2024年從平鎮高中畢業後，以合約總值達135萬美元（約合新台幣4350萬元）簽約金加盟運動家隊，展開旅美生涯，休賽季參與經典賽資格賽、經典賽成為台灣之光，返美後2年不到，就靠小聯盟屠殺表現直升3A，距離大聯盟僅剩一步之遙。但林維恩升上3A後明顯還在適應強度，球速偏低問題也被放大，初登板0.2局失5分，本場更只投1局失3分退場，賽後球團宣布將其放進傷兵名單。日媒《東京體育》稍早發文報導林維恩，提到他是台灣最具潛力的新星，還入選《美國棒球》雜誌評選的「百大新秀」中排名第93位，但在今日受傷後，卻引發球迷「褒貶不一的反應」，其中一些尖銳的評論包括：「他離大聯盟只有一步之遙，但遲早會回台灣打球」、「3A防禦率高達43.20，不如回台灣」但日媒也提到有球迷理性、暖心討論此事，認為球團將林維恩太快升到3A未必是好事，「應該慢慢培養他，讓他打下堅實的基礎。」「健康第一。他還年輕，請好好照顧自己」