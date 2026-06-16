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▲林志玲出席上海迪士尼10週年慶典，仍是一貫的優雅、溫柔，卻成了活動上的話題焦點。（圖／翻攝自林志玲工作室微博）

▲林志玲出席上海迪士尼10週年慶典，被粉絲稱讚是最適合出現在迪士尼的人。（圖／翻攝自林志玲工作室微博）

▲林志玲（中）重回上海迪士尼，微博留言區反應熱烈，讚嘆與不滿的都有。（圖／翻攝自奇妙迪士尼Disney微博）

林志玲在閃辭文化內容策進院（文策院）董事風波之後，昨（15）日出席上海迪士尼10週年慶典，卻引發中國網友兩極化反應，讚嘆她依舊優雅、凍齡，與質疑她立場、喊抵制的聲音都有。她一身夢幻的紫色長裙，胸前的蝴蝶結還嵌上雪莉玫熊，粉絲認為她宛如真人版的公主，卻阻止不了小粉紅拿文策院董事和她身的日本媳婦身分開砲，嗆道：「還敢請她啊？」不過至今官方都未將她列入禁忌名單。過往台灣藝人要兼顧兩岸華人市場，並不至於像近年來如此容易成為夾心餅乾、裡外不是人。林志玲在演藝圈多年來一直以成熟、高EQ的態度著稱，對外一切舉動鮮少失態，也難得成為在兩岸都有不錯的評價的藝人代表。然而文策院董事的邀請，先是讓她在台灣被抨擊「立場親中」，她慎思熟慮後婉拒，卻在中國成了小粉紅的箭靶，就連只是單純以開幕元老的身分回到上海迪士尼10週年慶，都有人喊抵制。對於10年後重回上海迪士尼的重要活動，林志玲表示踏進度假酒店，看到員工紛紛對她說：「歡迎公主回來。」就非常感動，不禁說道：「這種回到家的感覺真的是太好了。」她還在微博上發文寫道：「能以老朋友的身分，陪著它走過這麼久，看著它在我們自己的土地上生長得這麼好，裝滿了那麼多大人和孩子的笑聲，對我來說，是一件很幸福的事。這份十年的陪伴，我很珍惜。以後也一定會常常回來。」而她的外表凍齡、態度優雅，也讓粉絲留言直呼：「全世界最適合出現在迪士尼的人。」也有人表示：「從她身上真的能讓你感覺到所謂的嗲並不代表柔弱，溫柔本身就是一種四兩撥千斤的力量。」更有人讚嘆：「志玲姐姐還是那麼漂亮。」認為她就像真人版的公主。然而小粉紅的攻擊火力亦頗強勁，甚至還有發文稱「商業選擇需敬畏公眾共識」，或是直接質疑她的台灣出身、日本媳婦立場予以否定。之前陸劇《玉蘭花開君再來》疑似把她客串戲分刪掉、演員陣容上將她除名，綜藝節目《毛雪汪》臨時抽掉她當嘉賓的集數，展開預防性措施，而上海迪士尼邀請她現身，則被視為她並未列在官方禁忌名單上的明顯動作，但小粉紅不接受，後續是否會有連鎖反應？還得繼續觀察。