韓國超人氣IP《全知讀者視角》的粉絲們注意了！由台灣角川主辦的《全知讀者視角》期間限定Pop-up Store，將於7月4日（周六）至7月12日（周日）在台北華山1914文化創意產業園區登場。現場不僅有沉浸式體驗展區，還有限定周邊、抽卡機、背後星輪盤小遊戲等，只要免費索取「KKTIX網路先行抽選整理券」，每天17點後也有機會自由免費入場。
經典場景神還原！展區5大亮點先知道
本次快閃店展區占地約94坪，規劃了讓讀者身歷其境的豐富展區，帶領讀者、粉絲進入《全知讀者視角》世界。
角色立牌長廊、情境合影區：入口處有「金獨子」、「劉眾赫」雙主角，並有9位主要經典角色的人形立牌，供粉絲盡情拍照；展區也布置地鐵車廂，和Q版造型的金獨子與劉眾赫，讓粉絲化身參與者，留下合影紀念。
套色章集章活動：展區設置3個印章台，透過黃、藍、黑3色專屬印章疊加，即能拼湊出一張專屬會場的圖案。
背後星輪盤小遊戲：每次只要花100元，就能轉動命運星輪盤，並得到對應角色的小方巾。
消暑輕食區：逛累了還有消暑冰淇淋（每杯120元）與消暑時尚飲品（每杯150元），並隨機附贈獨家角色小卡（共5款）與限定紙杯墊（共6款）。
限量周邊、獨家新書首賣！滿額再送會場限定好禮
除了場景布置、背後星輪盤小遊戲、輕食區等，現場有販售各式限量周邊商品，像是紀念休閒帽T、無線充電盤、手感抱枕等，還有4款不同風格的抽卡機，包括銀箔風相卡、金屬光相卡、PVC 硬卡、玻璃閃卡。快閃店更推出《全知讀者視角》限定版紀念套組A、B款，數量有限售完為止，內含角色精裝和、金屬書籤、壓克力小卡、紀念幣等，售價2800元。
另外，快閃店獨家販售《全知讀者視角》13+14集POP-UP限定版，售價1500元，數量有限售完為止，裡面有13、14集漫畫單行本，壓克力屏風、壓克力書擋、拍立得相卡、小方巾。活動期間，展場全館單筆消費滿額，還會加碼贈送消暑團扇、銀箔書籤組、特製不織布兩用袋等限定品，數量有限，送完為止。
避免人潮癱瘓！入場採「雙軌制」網路抽選已開跑
本次快閃店採取「網路預約抽選」與「傍晚自由入場」雙軌制，皆為免費入場：
KKTIX 網路先行抽選：即日起至6月24日可到KKTIX事前登記與抽選，每日有11點到16點50分，共有6個場次可登記，每場體驗時間50分鐘，中選者需憑QR code核銷入場，抽選結果在6月26日通知。
傍晚現場自由入場：每日17點後，將視展場內的人數狀況，開放讓沒有整理券的讀者現場排隊自由入場。
《全知讀者視角》期間限定 Pop-up Store活動資訊
活動日期：2026年7月4日（周六）～2026年7月12日（周日）
活動時間：每日11：00～20：00（最後一天7月12日營業至18：00）
活動地點：華山1914文化創意產業園區西2館
活動票價：免費入場，17：00前熱門時段需網路抽選預約
活動網頁：《全知讀者視角》期間限定 Pop-up Store
我是廣告 請繼續往下閱讀
本次快閃店展區占地約94坪，規劃了讓讀者身歷其境的豐富展區，帶領讀者、粉絲進入《全知讀者視角》世界。
角色立牌長廊、情境合影區：入口處有「金獨子」、「劉眾赫」雙主角，並有9位主要經典角色的人形立牌，供粉絲盡情拍照；展區也布置地鐵車廂，和Q版造型的金獨子與劉眾赫，讓粉絲化身參與者，留下合影紀念。
套色章集章活動：展區設置3個印章台，透過黃、藍、黑3色專屬印章疊加，即能拼湊出一張專屬會場的圖案。
背後星輪盤小遊戲：每次只要花100元，就能轉動命運星輪盤，並得到對應角色的小方巾。
消暑輕食區：逛累了還有消暑冰淇淋（每杯120元）與消暑時尚飲品（每杯150元），並隨機附贈獨家角色小卡（共5款）與限定紙杯墊（共6款）。
除了場景布置、背後星輪盤小遊戲、輕食區等，現場有販售各式限量周邊商品，像是紀念休閒帽T、無線充電盤、手感抱枕等，還有4款不同風格的抽卡機，包括銀箔風相卡、金屬光相卡、PVC 硬卡、玻璃閃卡。快閃店更推出《全知讀者視角》限定版紀念套組A、B款，數量有限售完為止，內含角色精裝和、金屬書籤、壓克力小卡、紀念幣等，售價2800元。
另外，快閃店獨家販售《全知讀者視角》13+14集POP-UP限定版，售價1500元，數量有限售完為止，裡面有13、14集漫畫單行本，壓克力屏風、壓克力書擋、拍立得相卡、小方巾。活動期間，展場全館單筆消費滿額，還會加碼贈送消暑團扇、銀箔書籤組、特製不織布兩用袋等限定品，數量有限，送完為止。
本次快閃店採取「網路預約抽選」與「傍晚自由入場」雙軌制，皆為免費入場：
KKTIX 網路先行抽選：即日起至6月24日可到KKTIX事前登記與抽選，每日有11點到16點50分，共有6個場次可登記，每場體驗時間50分鐘，中選者需憑QR code核銷入場，抽選結果在6月26日通知。
傍晚現場自由入場：每日17點後，將視展場內的人數狀況，開放讓沒有整理券的讀者現場排隊自由入場。
《全知讀者視角》期間限定 Pop-up Store活動資訊
活動日期：2026年7月4日（周六）～2026年7月12日（周日）
活動時間：每日11：00～20：00（最後一天7月12日營業至18：00）
活動地點：華山1914文化創意產業園區西2館
活動票價：免費入場，17：00前熱門時段需網路抽選預約
活動網頁：《全知讀者視角》期間限定 Pop-up Store