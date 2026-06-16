上架才5天，就賣出超過200萬套，同時在線玩家數一度超過13萬人的爆紅獨立遊戲《MECCHA CHAMELEON》，近日在各大社群平台瘋狂洗版，玩家們不斷分享自己偽裝成花朵、壽司、磚牆甚至陰影的搞笑畫面。這款被玩家稱為「繪畫版躲貓貓」的作品，不只考驗朋友有多眼殘，也考驗玩家的繪畫技巧與創意。
《MECCHA CHAMELEON》由日本獨立開發者兼發行商 lemorion_1224 製作，於2026年6月10日在 Steam 平台推出。遊戲名稱中的「Chameleon」意為變色龍，正好呼應作品核心玩法「利用顏色、姿勢和環境偽裝自己，避免被其他玩家發現」。
雖然玩法概念與經典《Prop Hunt》有些相似，同樣是獵人與躲藏者的對抗，但最大差異在於，《MECCHA CHAMELEON》並不會直接把玩家變成道具，而是要玩家親手把自己「畫成道具」，不少玩家笑稱是「藝術系躲貓貓」，還有人表示「終於有一款遊戲用得到美術課學的東西了」。
《MECCHA CHAMELEON》躲藏者對決獵人 親手把自己畫成道具
《MECCHA CHAMELEON》最大的特色，是玩家必須親手替自己的角色進行偽裝。遊戲開始後，「躲藏者」會以白色小人的模樣登場，玩家需要在有限時間內找到適合的藏身地點，再利用調色盤與繪畫能力替自己上色，透過顏色、圖案以及姿勢融入周遭環境。
遊戲內包含多張風格不同的地圖，從花園、住宅空間到充滿裝飾物的場景都有，每張地圖的顏色與物件配置也不相同，玩家可以根據地圖把自己畫成花叢中的花朵、牆上的塗鴉、生魚片上的哇沙米，也有人直接變身成地板或陰影，場面十分爆笑。
另一方「獵人」則要在時間限制內找出所有「躲藏者」，獵人必須仔細觀察不自然的顏色、圖案、物件，不能只靠熟悉地圖就找到人，非常考驗眼力。目前最受玩家歡迎的玩法之一是「感染模式」，被「獵人」抓到的「躲藏者」不會直接淘汰，而是轉變成獵人加入搜尋行列，隨著「獵人」數量越來越多，「躲藏者」被發現的機率也會增加。
為何突然爆紅？創意偽裝加上百元售價成關鍵
《MECCHA CHAMELEON》最大的魅力，在於每場遊戲都像一場創意大賽。同樣的地圖，每個人能發揮不同的想像力，決定勝負的不是反應速度，而是色彩觀念、偽裝技巧，以及朋友到底有多眼殘。神級畫師能讓「獵人」毫無察覺，抽象畫師可能畫得亂七八糟，卻意外偽裝。因此，社群平台上出現大量玩家分享自己的「創意作品」，不少影片甚至讓網友看了半天還找不到「躲藏者」在哪裡，玩家表示「玩到最後變成繪畫比賽」。
除了玩法新鮮外，價格也是遊戲快速爆紅的原因之一，《MECCHA CHAMELEON》目前於 Steam 平台販售，支援繁體中文等多國語言，建議2至10人一同遊玩，原價為新台幣136元。官方在突破百萬銷量後也迅速推出更新，新增藍色主題地圖與時間計分系統，並預告未來將持續推出更多地圖與內容更新，讓這場「變色龍大賽」持續擴大。
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雖然玩法概念與經典《Prop Hunt》有些相似，同樣是獵人與躲藏者的對抗，但最大差異在於，《MECCHA CHAMELEON》並不會直接把玩家變成道具，而是要玩家親手把自己「畫成道具」，不少玩家笑稱是「藝術系躲貓貓」，還有人表示「終於有一款遊戲用得到美術課學的東西了」。
《MECCHA CHAMELEON》最大的特色，是玩家必須親手替自己的角色進行偽裝。遊戲開始後，「躲藏者」會以白色小人的模樣登場，玩家需要在有限時間內找到適合的藏身地點，再利用調色盤與繪畫能力替自己上色，透過顏色、圖案以及姿勢融入周遭環境。
遊戲內包含多張風格不同的地圖，從花園、住宅空間到充滿裝飾物的場景都有，每張地圖的顏色與物件配置也不相同，玩家可以根據地圖把自己畫成花叢中的花朵、牆上的塗鴉、生魚片上的哇沙米，也有人直接變身成地板或陰影，場面十分爆笑。
為何突然爆紅？創意偽裝加上百元售價成關鍵
《MECCHA CHAMELEON》最大的魅力，在於每場遊戲都像一場創意大賽。同樣的地圖，每個人能發揮不同的想像力，決定勝負的不是反應速度，而是色彩觀念、偽裝技巧，以及朋友到底有多眼殘。神級畫師能讓「獵人」毫無察覺，抽象畫師可能畫得亂七八糟，卻意外偽裝。因此，社群平台上出現大量玩家分享自己的「創意作品」，不少影片甚至讓網友看了半天還找不到「躲藏者」在哪裡，玩家表示「玩到最後變成繪畫比賽」。