我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉品言身邊好友都當媽了，育兒經聊不完。（圖／記者嚴俊強攝）

劉品言去年和連晨翔閃婚，並於同年11月生下女兒，今（16）日她出席公益活動，關懷弱勢兒童，她也分享了自己最近的育兒生活，而好友安以軒相隔10年復出拍MV，劉品言也大讚好友狀態很好，「是我的借鏡，要好好維持自己。」劉品言今擔任公益大使，被問到安以軒復出拍MV，劉品言說雖然帶小孩很忙，但有看到作品，大讚安以軒狀態一直都很好，「對我也是個借鏡，要好好維持自己、照顧自己。」劉品言出道以來，身材的變化一直是被關注的焦點，她也是熱愛運動、健身的類型，被問到產後恢復進度，她不諱言，有時候看到自己的狀態會有點沮喪，但最讓她走心的是掉頭髮，完全是意料之外的事情，讓她非常挫敗。劉品言說，現在有時候會帶女兒一起去健身房，10公斤的女兒也變成壺鈴的替代品，相當可愛。在育兒的路上，劉品言也是心得滿滿，本來可以睡過夜的女兒，卻因為正在長牙，晚上會不斷醒來，只能跟老公輪流照顧。近來好友夏于喬也生下女兒，劉品言說要以學姊身分分享媽媽經，也已經到月子中心看過夏于喬，大誇她狀態超好，2個寶寶也有眼神交流，相當可愛。被問到生小孩之後代言有沒有變多？劉品言大方說，希望可以更多，「需要全村一起養！」至於身材恢復的進度，劉品言說掉髮倒是讓她比較困擾，讓她意料之外。