我是廣告 請繼續往下閱讀

▲冠名球場的標誌被FIFA遮蓋，Levi's趁勢逆向操作，大動作行銷，還直接改成社群頭像宣傳。（圖／擷取自Levi's官方IG）

位於美國加州的利惠體育場（Levi's Stadium）是本屆世界盃場館之一，但冠名該球場超過14年的牛仔褲品牌Levi's，因不是世界盃官方贊助商，球場正上方LOGO慘遭FIFA國際足總白布遮蓋，這座球場最初是由聖克拉拉體育場管理局與NFL舊金山49人隊共同出資興建、於2014年正式啟用的綜合型體育場，2013年正式落成前，牛仔褲品牌Levi's以2.2億美元（約合新台幣70億）價格，買下這座球場20年冠名權，球場也改名為利惠體育場（Levi's Stadium）並沿用至今。作為本屆世界盃使用場館之一，因應FIFA「潔淨球場（Clean Stadium）」的商業保護規定，球場在開賽前必須遮蔽所有非官方贊助商的商標，因而場館正上方的著名地標看板Levi's Stadium的Levi's標誌也被用白布完全遮蓋住，只留下Stadium字樣。世界盃官網上，則將該球場改名為舊金山灣區體育場（San Francisco Bay Area Stadium）。儘管世界盃轉播期間都無法曝光品牌標誌，但Levi's反倒利用這個機會，到現場拍攝自家LOGO被蓋住的影片發布到IG上，還搭配有趣文案：「歡迎來到美麗的『已遮蓋』球場！」，趣味自嘲立刻在全球爆紅，發文僅2天獲得超過135萬個愛心、超過1.6萬則留言。「包成這樣反而很顯眼」、「連文案都很有趣」、「把劣勢轉為優勢，這波太強」本屆世界盃規劃在這座球場進行6場比賽，首場卡達VS瑞士比賽已經在13日結束，後續直到25日小組賽，以及後續的32強淘汰賽，都還會在這座球場進型，被白布遮蓋的Levi's標誌，預計還會持續成為話題焦點一陣子。