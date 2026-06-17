《寶可夢冠軍》（Pokémon Champions）手機版，今（17）日登陸 iOS 與 Android 雙平台，官方預計上午11點開放下載，提前向玩家發出警告，預期維護結束後將有大量訓練家湧入，極有可能會發生伺服器連線困難的問題。
《寶可夢冠軍》移植寶可夢系列最精華的戰鬥系統，大幅降低了參與門檻，讓沒有購買遊戲主機的玩家也能體驗熱血的寶可夢連線對戰魅力；上午11點開放雙平台應用程式下載後，上午10點至下午2點會進行伺服器維護，維護結束後即可正式遊玩，如果玩家若遇到無法連線的狀況，可以稍待片刻或晚點再嘗試登入遊戲。
《寶可夢冠軍》手機版的另一大亮點，在於其強調跨平台連線與進度共享的便利設計。無論玩家原本使用的是 Switch 還是 Switch 2 主機，只要綁定相同的 Nintendo Account 登入遊戲，就能將原本的儲存資料無縫同步至手機版中，讓玩家出門在外也能隨時延續先前的遊戲進度與隊伍陣容。
為了歡慶手機版正式發佈，官方同步祭出「雷丘發佈紀念企畫」，6月17日起至9月2日上午9點49分止，所有在這段期間內登入遊戲的玩家，都能透過遊戲內信箱免費領取高人氣寶可夢「雷丘」，以及首次於本作登場的專屬超級進化石「雷丘進化石Ｘ」與「雷丘進化石Ｙ」。
官方同時公開了雷丘兩種超級進化型態的詳細數值與專屬特性。當雷丘進化為「超級雷丘Ｘ」時，體型會變為身高1.2公尺、體重38公斤，並獲得強大的「電氣製造者」特性。此特性可讓寶可夢出場起的5回合內，將場地變為電氣場地狀態，不僅能使地面上寶可夢的電屬性招式威力提升至1.3倍，還能確保自身不會陷入睡眠狀態。
若玩家選擇讓雷丘進化為另一型態「超級雷丘Ｙ」，其體型則會變得較為輕盈，設定為身高1.0公尺與體重26公斤。此型態將被賦予極具戰略價值的「無防守」特性，在該特性的影響下，雙方寶可夢所施展的所有招式命中率都會強制變為百分之百，為未來的寶可夢競技對戰增添更多不同的戰術變化。
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為了歡慶手機版正式發佈，官方同步祭出「雷丘發佈紀念企畫」，6月17日起至9月2日上午9點49分止，所有在這段期間內登入遊戲的玩家，都能透過遊戲內信箱免費領取高人氣寶可夢「雷丘」，以及首次於本作登場的專屬超級進化石「雷丘進化石Ｘ」與「雷丘進化石Ｙ」。
若玩家選擇讓雷丘進化為另一型態「超級雷丘Ｙ」，其體型則會變得較為輕盈，設定為身高1.0公尺與體重26公斤。此型態將被賦予極具戰略價值的「無防守」特性，在該特性的影響下，雙方寶可夢所施展的所有招式命中率都會強制變為百分之百，為未來的寶可夢競技對戰增添更多不同的戰術變化。