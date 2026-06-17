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全家打造「零售快車道」！最快11個月拚晉升

▲全家便利商店今年將400位儲備人才列為年度招募主力，鎖定具備零售服務熱忱與成長企圖心的新鮮人及青年轉職者。（圖／業者提供）

7-11歡迎畢業生、中高齡、外籍生！年薪上看百萬

▲7-11歡迎中高齡、外籍生、原住民、二度就業者加入，門市儲備幹部年薪上看百萬。（圖／業者提供）

實習不是打雜！momo「逾5成實習生轉正職」

▲momo中區物流部營運課張漢衍主任擔任講師，向學生分享物流倉儲營運實務與職涯發展經驗，協助學生深入了解電商物流作業流程與產業樣貌。（圖／業者提供）

foodpanda年開百位職缺！年薪上看300萬

▲德商foodpanda持續布局人才市場，主打「跨域整合型科技平台」定位，強攻新鮮人與高階人才加入。（圖／業者提供）

畢業季求職熱潮來臨，各大企業積極搶才！全家便利商店今年將招募400名儲備人才，其中儲備主管最快11個月就有機會晉升多店管理職，首年薪資調幅上看8成、隔年挑戰百萬年薪；7-ELEVEN則預計招募超過5000名門市夥伴及上百位儲備幹部，年薪上看百萬元。此外，momo購物網主打有薪實習與導師制度，實習生轉正率超過5成；foodpanda擴大徵才，部分職位年薪最高可達300萬元。全家表示，今年將400位儲備人才列為年度招募主力，涵蓋儲備幹部、儲備主管兩類職缺，儲備主管入社後享保障年薪14個月，正式任用起薪3萬7480元，通過評鑑後薪資上看4萬5270元，經由店舖歷練、系統培訓與透明晉升制度，讓新鮮人從第一線累積營運實戰力，逐步走向店長、多店管理主管與總部專業職。全家將分別於7月4日參與104人力銀行在台北世貿一館舉辦的「職涯博覽會」，以及8月15日臺北市就業服務處於圓山花博爭豔館舉辦「AI產業鏈就業博覽會」，現場聚焦儲備人才招募，邀請新鮮人、青年轉職者及對零售產業有興趣的求職者面對面交流，共同探索新世代零售職涯發展可能。7-11也同樣將參加7月4日104人力銀行「職涯博覽會」，進駐資訊科技專區並鎖定數位IT人才招募，目標吸引近百位應屆畢業生加入統一超商的行列。不僅招募應屆畢業生，因應高齡化、少子化的社會人口結構，統一超商近年來積極推動多元人才招募與培育，7-11指出，2026年全年度將有超過5000名門市夥伴與上百位儲備幹部的招聘需求，歡迎中高齡、外籍生、原住民、二度就業者加入。實習不只賺時薪，也能成為進入產業、銜接正職的起點。momo購物網自2017年啟動實習生計畫，今年正式邁入第10年，透過客服與物流第一線實務、有薪實習及導師輔導制度，根據內部統計，實習生轉正率超過5成。momo購物網表示，今年計畫串聯北、中、南共8個校系，涵蓋國際經營與貿易、流通管理、企業管理、行銷流通及智慧商務等領域，並由momo物流管理、客服中心及富昇物流共同參與。momo自計畫推動以來即提供有薪實習，讓學生在累積實務經驗的同時，也能獲得相對穩定的實習報酬。foodpanda表示，目前整體職缺橫跨業務、營運、行銷、策略與數據分析等領域，，展現新興數位平台產業高成長的未來前景。除了新鮮人招募，foodpanda同步加碼高階人才布局，鎖定具備策略思維與跨域整合能力的管理職位。特別是在產業轉型與競爭升溫的背景下，對於能整合政策、物流效率與商業成長的領導人才需求持續攀升。foodpanda強調，隨著平台型經濟與AI應用深化，高階職位將不再只是管理角色，而是帶領組織轉型與創造長期競爭優勢的核心推手。