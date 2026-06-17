我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛源段23地號。（圖／高市府地政局提供）

▲松金20-2。（圖／高市府地政局提供）

▲藍田中363。（圖／高市府地政局提供）

高雄市政府地政局辦理115年度第2季開發區土地標售，共計推出6標6筆優質建地，涵蓋小港、楠梓及仁武等發展潛力區域，訂於115年6月30日開標，合計總底價11億7,607萬2,296元。其中，位於第89期重劃區的土地，鄰近高雄國際機場與高雄港，緊鄰高雄出入門戶，擁有發展國際商務及旅宿的區位優勢，區內坐擁10公頃小港森林公園綠地，市府興建中的小港運動中心即將於今年啟用，全區公共設施規劃完善，營造優質的休閒居住環境。本次推出1筆973坪商三角地，臨松園一路及松園八路，位於小港森林公園第一排，形狀方正易規劃，為興建住商大樓首選。位於楠梓區高雄大學區段徵收區，近年受惠於後勁溪整治、周邊綠美化、家樂福商圈成形及新台17線開闢，又受台積電與科技廊帶成形效益，區域發展快速成熟。地政局本季釋出1筆面積約1000坪的住三土地，臨大學東路，擁有高雄大學第一排景觀，近中山高中及家樂福商圈，適合規劃興建優質住宅大樓。第100期重劃區位於仁武區愛河上游，開發完成後興闢公園、綠地、河道及滯洪池公園，大幅提升當地居住品質與生活機能。本次推出3筆住宅區土地，1筆面積約85坪，位於10米草潭一街，鄰近草潭埤滯洪公園與八卦休閒公園； 1筆土地面積約66坪，臨10米草潭六街，近八卦休閒公園；另1筆土地面積約32坪，位於10米草潭二街，鄰近八德中路商圈，3筆土地皆適宜興建透天住宅，提供民眾更多自住與置產選擇。此外，第103期重劃區位於仁武區後安里，重劃後有效改善周邊公共安全及交通，並促進土地合理使用，本季推出1筆住宅區面積約86坪的土地，臨8米安樂三街，鄰近後安壘球場及羽球場，適合興建透天住宅。地政局指出，第2季土地標售作業於115年6月17日公告，民眾可前往市府四維行政中心7樓地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標。