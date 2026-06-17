28歲影壇男神曾敬驊戲齡僅7年，已經交出《返校》、《刻在你心底的名字》、《大濛》等多部代表作，去年憑《我家的事》奪下金馬獎男配角，人氣居高不下，他近日被網友拿來跟同天生日的中國男神張凌赫比較帥氣度成為話題，有粉絲因而分享曾敬驊素顏、沒有濾鏡的影片證明其顏值禁得起檢視，吸引超過3萬人按讚，網友看了直呼：「那該死的笑容！」
曾敬驊真實長相現形 網友讚零死角美男子
一名粉絲「zhanxyeh」在社群平台分享曾敬驊3年前參加國片《我的麻吉4個鬼》映後活動的短片，可見曾敬驊看似沒有上任何脂粉，只有頭髮做造型，俊美五官、幾乎看不見毛孔的膚況令人目光忍不住停留，他與工作人員進電梯時掛著招牌燦笑，同時說「辛苦了辛苦了」感謝粉絲來看電影，最後不忘揮手跟大家說再見。
原PO表示，該段影片是「原相機無濾鏡」，許多網友看完大讚：「零死角的美男子，不用修片就如此帥氣」、「比許光漢還帥」、「樸實又努力，認真打扮起來有型又帥氣」、「他可以走國際路線」、「這影片怎麼過了一小時還沒播」、「本人好帥」、「他的帥很特別，真的看不膩！」
被封男神反應曝光 曾敬驊：我很平淡無趣
曾敬驊早前受訪，談及外貌出眾的話題，態度相當謙虛，他說自己私底下的生活其實很平淡、無趣，並表示更希望大家能專注於演員本業，透過一部部作品來精進演技與累積個人魅力。此外，曾敬驊也曾經坦言「前幾年太拚，太在意別人怎麼看我」，現在的他更懂得放下外在眼光與壓力，將重心放在真實的自我沉澱與生活體驗上。
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一名粉絲「zhanxyeh」在社群平台分享曾敬驊3年前參加國片《我的麻吉4個鬼》映後活動的短片，可見曾敬驊看似沒有上任何脂粉，只有頭髮做造型，俊美五官、幾乎看不見毛孔的膚況令人目光忍不住停留，他與工作人員進電梯時掛著招牌燦笑，同時說「辛苦了辛苦了」感謝粉絲來看電影，最後不忘揮手跟大家說再見。
原PO表示，該段影片是「原相機無濾鏡」，許多網友看完大讚：「零死角的美男子，不用修片就如此帥氣」、「比許光漢還帥」、「樸實又努力，認真打扮起來有型又帥氣」、「他可以走國際路線」、「這影片怎麼過了一小時還沒播」、「本人好帥」、「他的帥很特別，真的看不膩！」
曾敬驊早前受訪，談及外貌出眾的話題，態度相當謙虛，他說自己私底下的生活其實很平淡、無趣，並表示更希望大家能專注於演員本業，透過一部部作品來精進演技與累積個人魅力。此外，曾敬驊也曾經坦言「前幾年太拚，太在意別人怎麼看我」，現在的他更懂得放下外在眼光與壓力，將重心放在真實的自我沉澱與生活體驗上。