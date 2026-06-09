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▲曾敬驊當年在影壇初試啼聲即交出亮眼成績，入行不到2年，主演的2部電影《返校》、《刻在你心底的名字》票房都破億，個人還憑前作入圍金馬獎最佳新演員。（圖／翻攝自曾敬驊臉書）

▲張凌赫入行6年，今年3月憑古裝劇《逐玉》中霸氣又痴情的「武安侯」一角爆紅，工作邀約不斷。（圖／翻攝自张凌赫IG＠zhanglinghe__1230）

中國男星張凌赫以古裝劇《逐玉》中霸氣又痴情的「武安侯」一角爆紅，有粉絲發現，他和台灣小生、金馬男配角曾敬驊同年同月同日生，便拿兩大男的外貌來比誰帥氣度比較高，雖然張凌赫近來在台人氣居高不下，但大多數粉絲還是選擇曾敬驊，認為他素顏狀態、外型可塑性都比張凌赫來得出色。一名粉絲在社群平台發文表示，最近看了曾敬驊主演的國片《大濛》，盛讚他台語講得非常好聽，查了一下曾敬驊的資料，發現和張凌赫同年同月同日生，再評曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》的內心戲比張凌赫在《櫻桃琥珀》中的角色更難演繹，「雖然曾敬驊帥度不及張凌赫，但演技遠遠在張凌赫之上」。該篇貼文2天累計34萬瀏覽次數，許多人不認同原PO所言，認為曾敬驊的長相比張凌赫來得帥氣，「請張凌赫剃個寸頭，無濃妝跟濾鏡再來評斷吧」、「如果說各有各好看，就中肯得多了，但我個人覺得曾敬驊好看得多」、「大陸男星妝真的偏濃」、「張那種帥老實說沒記憶性，我看了就忘」、「很多人喜歡的是謝征，用戲服、濾鏡加上劇情、音樂、角色、性格堆疊出來的幻覺，不然這種皮膚白白、嘟嘟紅唇的男生阿姨真的覺得還好...」張凌赫的擁護者則占少數。曾敬驊早前受訪，談及外貌出眾的話題，態度相當謙虛，他說自己私底下的生活其實很平淡、無趣，並表示更希望大家能專注於演員本業，透過一部部作品來精進演技與累積個人魅力。過去訪問中，張凌赫也被問過是否覺得自己「帥而不自知」，他直率地回說：「你知道自己帥啊？不然呢？」顯現出對自身外貌的認同，被粉絲笑稱是「帥而自知的男版千頌伊」，而面對造型過於精緻的質疑，張凌赫曾經幽默地透過影片用力抹嘴，證明沒有塗口紅，表示「這就是我原本的臉」，相當真性情。