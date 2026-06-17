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一審認定中市府程序瑕疵 違反「一行為不二罰」與自家條例

上訴期限算錯「逾期1天」 痛失翻盤機會全案確定

內部究責引發人事地震！主管遭降調退休、多名高層記過

食安處回應：尊重判決完成懲處、全面檢討強化內控

台中市政府前年針對美式賣場「好市多」爆發的「冷凍A肝莓果」事件重罰兩家分公司共200萬元，好市多不服提起行政訴訟。一審法院判決台中市府敗訴後，市府食安處準備提起上訴，卻因承辦人員搞錯日期，遲了一天遞交上訴狀。二審最高行政法院最終裁定駁回上訴，全案定讞，200萬罰單確定撤銷。台中市衛生局事後展開內部究責，引發人事大地震。這起爭議源於2023年好市多冷凍莓果被驗出A型肝炎病毒，台中市衛生局當時認定好市多未依規定通報且延遲通知會員，依《食安法》對好市多在台中的兩家分公司各裁處100萬元，共計開罰200萬元。然而，一審台中高等行政法院審理後判決台中市府敗訴。法官指出，好市多對衛生局僅負有「單一通報義務」，市府卻對兩家分公司分別開罰，已違反「一行為不二罰」原則。此外，台中市自訂的《食安自治條例》明定未依規通報處3萬至10萬元罰鍰，衛生局卻捨棄自家規定，逕自引用中央法規重罰百萬，被法官認定違反「行政自我拘束原則」，屬於「裁量恣意」的違法錯誤。台中市府食安處原欲提起上訴挽回，該案的上訴截止日為4月29日，但承辦同仁因計算錯誤，直到4月30日才遞交上訴狀。雖然僅僅逾期一天，仍遭最高行政法院依法裁定駁回，市府苦嘗敗訴果實，200萬元罰鍰確定流失。面對重大行政疏失，衛生局內部隨即展開嚴厲懲處與人事調整。負責該案的食安處組長遭到降調為一般稽核員，該名組長隨後也申請退休；另外，多名一級主管也因督導不周，均被依規定記過處分。針對上訴遭駁回及行政疏失，台中市食品藥物安全處做出回應表示，尊重司法判決結果，對於莓果事件後續將另依法進行處分。食安處強調，相關失職人員已依規定完成行政懲處，內部也已就案件處理流程進行全面檢討。為了強化法制作業與案件管理機制，目前已嚴格要求各級主管及同仁必須確實依照公文時效辦理，落實內部控管與督導，避免類似的低級錯誤再次發生。