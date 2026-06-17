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日本海外旅遊市場出現復甦訊號，台灣航空與觀光業也準備搶客。日本7月起將調降護照規費，10年期護照費用由1萬5900日圓降至8900日圓，最多少付7000日圓；加上台灣觀光署規劃推出國際旅客重遊獎勵，最高可享新台幣8000元優惠，雙重利多有望提高日本民眾出國與訪台意願。日本旅行業協會（JATA）日前啟動「前進海外」推廣活動，希望鼓勵民眾重新安排海外旅遊。JATA指出，目前日本護照持有率約18.4%，仍低於疫情前水準，因此日本政府透過降低護照成本，搭配旅遊業促銷，目標是在2030年讓日本海外旅遊人次回到2000萬人次。日本旅客向來是台灣重要國際客源。觀光署統計，2025年日本旅客來台達148萬人次，年增逾12%，約恢復至2019年疫情前近7成。觀光署除規劃重遊獎勵，也與日本旅行業者合作，主打深度旅遊、特色體驗與中南部、離島行程，希望吸引更多重遊客與高端旅客。航空公司也提前加強日本市場布局。台灣虎航目前日本航點達22個，是國籍航空中最多，日籍旅客占比近2成。董事長黃世惠先前表示，近期將啟動日本品牌大使宣傳活動，強化虎航在日本市場的能見度，吸引旅客直飛台灣，減少轉機不便。華航則看好台日旅運需求，目前每周提供逾170班日本往返台灣航班，其中桃園—熊本航線已增為每周7班，後續將依市場需求調整航網與班表。觀光署今年也推動「最愛臺灣紀行」送客計畫，與阪急交通社合作，6月已透過澎湖花火節包場日吸引約200位高端旅客來台，7月將邀請日方遊程企劃人員來台踩線，為更多台灣深度旅遊產品預作準備。