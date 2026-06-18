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▲美國好市多2公斤超大青檸派引爆話題！（圖／截自Ｘ）

又是好市多，又是超大份量，又讓全球社群媒體炸鍋了。美國好市多（Costco）烘焙區近日推出季節限定青檸派，重量高達4磅4盎司（約1.9公斤），光是體積就足以讓人驚掉下巴。酥脆的全麥餅乾底搭配清爽青檸內餡，一上架立刻引發熱烈討論，但網友評價卻意外出現兩極分化，場面相當熱鬧。力挺派的粉絲可說是死忠到底，有人去年秋天一口氣買了兩個、冷凍起來整個冬天慢慢享用；也有人留言直呼「這是我在好市多買過最好吃的派！」熱情程度令人佩服。然而批評聲浪也毫不客氣。許多網友直指這款青檸派「酸度明顯不足」，少了柑橘甜點應有的濃鬱酸爽感；有人嫌它「奶味太重、質地太像超市鮮奶油」；最神的一則評論是：「吃起來比較像檸檬酸，不像青檸。」簡短一句，殺傷力十足。事實上，美國好市多的烘焙區與食品區幾乎每隔一段時間就會推出讓全球網友瘋傳的話題商品，這次的青檸派不過是其中最新的一例。回顧幾款曾掀起討論熱潮的好市多限定美食：第一是大名鼎鼎的，曾讓美國肉食愛好者集體興奮，售價卻相對親民，在TikTok上引發無數開箱影片；第二是超大尺寸的，份量大到一個家庭吃一週都不完；第三是夏季限定的，每年開賣都要大排長龍；第四是每逢節慶推出的，光是氣味就能讓整個賣場飄香；最後是台灣好市多粉絲相當熟悉的，在美國本店版本更是大到驚人。這個問題幾乎每次美國好市多推出新品都會被台灣網友問到。答案通常是——不一定，但也不是沒有機會。台灣好市多一向有自己的獨立商品規劃，部分美國熱門商品確實會引進台灣，例如蛋糕、烤雞、貝果等烘焙區商品都曾在台灣門市出現；但也有不少美國爆款從未踏上台灣土地，原因通常是口味偏好差異、食材取得難度，或單純是市場評估後認為不符合台灣消費者喜好。以青檸派為例，青檸（Key Lime）在台灣的接受度尚屬小眾，加上台灣消費者對「清爽酸味」的接受程度與美國有一定差異，因此能否引進仍是未知數。不過若美國門市話題持續發燒、社群討論度夠高，台灣好市多未來跟進的機率也並非為零。分析人士指出，好市多食品之所以屢屢成為社群話題，關鍵在於三個字：。超乎預期的份量製造視覺衝擊，親民的單價降低嘗試門檻，季節限定則製造了稀缺感與搶購動力。這套組合拳打下來，幾乎每次都能讓好市多新品在社群上自帶流量、引發討論。對台灣消費者來說，下次進好市多時，不妨多關注烘焙區——說不定下一個讓全球網友瘋傳的話題商品，就會悄悄出現在你眼前。