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▲首度登上花蓮夏戀嘉年華的邱振哲（如圖），回想起過去在花蓮當兵，對東台灣充滿回憶。（圖／花蓮縣政府提供）

2026 夏戀嘉年華

oy NANA+林明禎



■ 7/3 浪人爆擊之夜：麋先生 MIXER、原子邦妮、吾橋有水、P!SCO、Travelle r旅人樂團



■ 7/4 ASIA WAVE 海岸熱浪夜：張庭瑚+ Dream Catcher、千田愛紗、Fi-Né粉內、陳以諾



■ 7/5 ALL NIGHT 巨星狂歡夜：羅志祥、告五人、孫淑媚、持修、東部壞男孩 BBFTE、邱振哲



活動資訊：花蓮觀光粉絲團







「2026花蓮夏戀嘉年華」將於7/1至7/5連續五天在花蓮東大門廣場開唱，卡司集結27組海內外藝人，「金曲歌王」蕭敬騰也力挺家鄉，擔任首日壓軸演出，讓粉絲們期待不已。而閉幕則邀請到人氣樂團告五人及羅志祥，昨（17）日記者會上，3組華語大咖歌手也透過VCR邀請大家參與一年一度的嘉年華盛會。今年「花蓮夏戀嘉年華」卡司陣容包含蕭敬騰、羅志祥、告五人、孫淑媚、許富凱、麋先生 MIXER、千田愛紗、持修、李竺芯、陳以諾等人氣歌手，堪稱含金量最高。昨日記者會上，由邱振哲演唱破十億點擊的夯曲〈太陽〉，希望以正向力量呼應花蓮勇敢、溫暖與堅韌的城市精神。首度登上花蓮夏戀嘉年華的邱振哲，回想起過去在花蓮當兵，對東台灣充滿回憶，他表示花蓮承載著許多青春記憶，過去休假時經常前往七星潭看海放空，甚至寫下不少旋律，無論是小卷米粉、七星潭或慶修院，都讓他留下深刻印象，邱振哲提到：「來到花蓮，最喜歡的還是看海發呆的感覺，希望這次能和大家一起創造美好的夏夜回憶。」睽違多年再度受邀參與花蓮夏戀嘉年華的「大馬女神」林明禎，將於7/2登台演出，她搶先預告將帶來最新單曲，希望將這份期待已久的心情分享給所有歌迷。提及近況，林明禎透露近年除了持續推出音樂作品，也正在籌備電影作品。來自馬來西亞的她，曾擔任花蓮觀光代言人及參與馬拉松活動，知道不少花蓮景點和美食，更對花蓮的海鮮念念不忘，直呼：「有點像馬來西亞的感覺，所以特別有親切感。」演出時間：7/1至7/5 19:00（免費入場）演出地點：花蓮東大門廣場演出卡司：■ 7/1 山海野FUN之夜：蕭敬騰、怕胖團PAPUN BAND、許富凱、李竺芯、阿勒飛斯文化藝術團■ 7/2 潮YOUNG放電之夜：Ozone、YOYO家族+L!ght、王中平+韓菲、李納Bb