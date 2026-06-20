機車排氣管新制上路後，改裝排氣管上路必須先前往監理站辦理變更登記，否則恐面臨3600元罰鍰，更可能被吊扣牌照，甚至註銷。新制上路已滿2個月目前累積近千件，未依規定申報異動舉報。
機車原車配備排氣管變更為改裝排氣管；已登記的改裝排氣管再次變更改裝排氣管；已登記的改裝排氣管裝回原車配備的排氣管。上述3種狀況都需要去監理所（站）辦理變更檢驗及登記。
道路交通管理處罰條例去年11月19日修正，3月31日起排氣管不依規定申報異動登記者，被警察單位攔檢且確認未完成登記，將處以3,600元罰鍰。同時必須在15天內自費檢驗，檢驗一次200元；逾期未檢驗會吊扣牌照，至檢驗合格後發還，逾期2個月以上者，註銷其牌照。民眾可至環境部替換用排氣管噪音檢驗資訊系統。
根據公路局監理組統計，自法規實施日至5月31日止，全台共計舉發995件，沒有依照規定申報異動登記者的舉發統計。民眾如有替換機車排氣管設備的需求，可至「環境部替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」，選取經該部噪音管制認證通過，噪音值能符合我國噪音管制標準，且能對應該機車型式之排氣管單體，亦可自費委託經環境部許可之噪音檢測實驗室進行噪音管制認證。
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道路交通管理處罰條例去年11月19日修正，3月31日起排氣管不依規定申報異動登記者，被警察單位攔檢且確認未完成登記，將處以3,600元罰鍰。同時必須在15天內自費檢驗，檢驗一次200元；逾期未檢驗會吊扣牌照，至檢驗合格後發還，逾期2個月以上者，註銷其牌照。民眾可至環境部替換用排氣管噪音檢驗資訊系統。
根據公路局監理組統計，自法規實施日至5月31日止，全台共計舉發995件，沒有依照規定申報異動登記者的舉發統計。民眾如有替換機車排氣管設備的需求，可至「環境部替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」，選取經該部噪音管制認證通過，噪音值能符合我國噪音管制標準，且能對應該機車型式之排氣管單體，亦可自費委託經環境部許可之噪音檢測實驗室進行噪音管制認證。