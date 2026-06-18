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電商巨頭富邦媒近日股價也像雲霄飛車般劇烈起伏，自5月28日起連漲十天，從191元一路漲至449.5元，漲幅高達135%，這之中有高達9個漲停板，也被證交所列為處置股，無懼被關，富邦媒今（18）日午盤再度亮燈漲停，堪稱近期話題股之一。富邦媒今日開盤一路向上，午盤再度攻上漲停板，股價來到346.5元，但截至11時42分，漲幅稍有回落，股價暫報346元。董事長蔡明忠5月底於股東會喊出「爬也要爬回千金股」後，市場買盤快速點火，富邦媒股價自191元起漲，5月28日起連漲十天，累計波段漲幅超過135%，不過，在經歷飆漲之後，上週四、五連2日跌停，15日再吞一根跌停版，波動十分劇烈。而富邦媒9日也遭證交所加重處置，關到6月24日。處置原因包括最近六個營業日累積收盤價漲幅達59.63%、最近30個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達147.96%，以及最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達144.41%；證交所並點名一券商「群益證券」於9日買進比率高達38.07%。今日富邦媒再次亮燈漲停，市場分析，主因在於市場反映電商年中慶與618檔期帶來的營運動能，加上今年以來月營收維持溫和成長，成為買盤進場的基本面支撐。輔因則是股價先前自四百多元一度急挫，評價壓力部分釋放，吸引短線資金趁低佈局，加上部分投資人對股利與殖利率具期待，使買盤在再處置期間仍延續推升，出現鎖漲停的強勢走勢。市場認為，富邦媒MACD與動能指標先前轉弱，顯示中期仍在調整格局中，短線若要延續漲勢，後續投資人需留意均線糾結區與前波套牢帶來的解套賣壓。籌碼面部分，近日三大法人由大買轉為賣超，主力籌碼也出現連續調節跡象，顯示這一波強彈偏向短線資金主導。後續需觀察漲停解除後量能是否健康收斂、法人是否停止賣壓，以及股價能否守穩在近期整理區上緣之上。