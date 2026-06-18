香港已故編劇、喜劇演員黃炳耀的傳奇故事近日再度受到大眾討論，他就是周星馳電影中的「奪命剪刀腳」王局長，同時也是香港影帝洪金寶的首位御用編劇。黃炳耀的作品幾乎無人不知無人不曉，他寫出的《暫時停止呼吸》（港譯：殭屍先生）更捧紅本來只是武術指導的林正英，只可惜黃炳耀在1991年就過世，令人遺憾。
黃炳耀是誰？從老師當到洪金寶的御用編劇
回顧黃炳耀人生故事，出生在香港的他，非常熱愛文學，畢業於香港中文大學藝術系，後來到天主教培聖中學擔任教師，任教期間他就私下兼職，在麗的電視當導播又到佳藝電視當編劇。1980年代，黃炳耀更被洪金寶相中，加入嘉禾電影公司，開始當全職編劇，第一部與洪金寶合作的電影正是《敗家仔》，讓洪金寶提名香港電影金像獎最佳導演。
黃炳耀13年寫63部作品 《暫時停止呼吸》捧紅林正英
此後，黃炳耀的創作能量不間斷，開始拚命工作，在13年內寫了63部作品，其中最出名的包含洪金寶的《福星》系列電影，有《五福星撞鬼》、《最佳福星》、《福星高照》等。另外，捧紅「道士」林正英的作品《暫時停止呼吸》也是他寫的，黃炳耀後面還陸續寫出《殭屍家族》、《鬼咬鬼》、《人嚇人》等殭屍作品，紅遍中港台。
黃炳耀有多傳奇？左頌昇、劉鎮偉讚不絕口
儘管工作量大，黃炳耀幾乎沒休息時間，但他的腦袋還是天天都維持高速運轉。黃炳耀的老搭檔左頌昇曾在受訪時說過，「他的腦筋轉很快，真的很難形容，如果你接觸過他，就是會知道他是非常難得的編劇大師」。
左頌昇說每次開會是黃炳耀少數能休息的時間，大家七嘴八舌講話，他就坐在一旁閉目養神，每當你覺得他睡著時，他又能馬上接話，並提出有建設性的方案，讓左頌昇直誇黃炳耀簡直是天才。
周星馳電影《大話西遊》的導演劉鎮偉也誇過黃炳耀，他曾誇張形容，「如果香港一年生產180部電影，那90部都是黃炳耀寫的」，由此可見他在香港電影人心中的地位有多高。
黃炳耀是香港四大編劇之一！可惜35年前就過世
黃炳耀當時和黃百鳴、王晶、張堅庭更並列香港影壇上世紀80年代的「四大編劇」，可惜他在1991年10月就猝死在德國的出差之旅。不少人都認為，如果黃炳耀還活著，他的成就應該可以超越王晶，黃炳耀的死也成了香港影壇的最大憾事。
參考資料來源：黃炳耀維基百科、FB粉專@風華再追憶、YouTube@錦鯉娛塘
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回顧黃炳耀人生故事，出生在香港的他，非常熱愛文學，畢業於香港中文大學藝術系，後來到天主教培聖中學擔任教師，任教期間他就私下兼職，在麗的電視當導播又到佳藝電視當編劇。1980年代，黃炳耀更被洪金寶相中，加入嘉禾電影公司，開始當全職編劇，第一部與洪金寶合作的電影正是《敗家仔》，讓洪金寶提名香港電影金像獎最佳導演。
黃炳耀13年寫63部作品 《暫時停止呼吸》捧紅林正英
此後，黃炳耀的創作能量不間斷，開始拚命工作，在13年內寫了63部作品，其中最出名的包含洪金寶的《福星》系列電影，有《五福星撞鬼》、《最佳福星》、《福星高照》等。另外，捧紅「道士」林正英的作品《暫時停止呼吸》也是他寫的，黃炳耀後面還陸續寫出《殭屍家族》、《鬼咬鬼》、《人嚇人》等殭屍作品，紅遍中港台。
儘管工作量大，黃炳耀幾乎沒休息時間，但他的腦袋還是天天都維持高速運轉。黃炳耀的老搭檔左頌昇曾在受訪時說過，「他的腦筋轉很快，真的很難形容，如果你接觸過他，就是會知道他是非常難得的編劇大師」。
左頌昇說每次開會是黃炳耀少數能休息的時間，大家七嘴八舌講話，他就坐在一旁閉目養神，每當你覺得他睡著時，他又能馬上接話，並提出有建設性的方案，讓左頌昇直誇黃炳耀簡直是天才。
周星馳電影《大話西遊》的導演劉鎮偉也誇過黃炳耀，他曾誇張形容，「如果香港一年生產180部電影，那90部都是黃炳耀寫的」，由此可見他在香港電影人心中的地位有多高。
黃炳耀是香港四大編劇之一！可惜35年前就過世
黃炳耀當時和黃百鳴、王晶、張堅庭更並列香港影壇上世紀80年代的「四大編劇」，可惜他在1991年10月就猝死在德國的出差之旅。不少人都認為，如果黃炳耀還活著，他的成就應該可以超越王晶，黃炳耀的死也成了香港影壇的最大憾事。
參考資料來源：黃炳耀維基百科、FB粉專@風華再追憶、YouTube@錦鯉娛塘