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中共官媒人民日報海外版臉書近日上傳一段影片，內容是國民黨籍的前台北縣長周錫瑋，對著鏡頭語出驚人「大陸的軍事強大是保護台灣，不受到外國欺負、殖民跟剝削」，更點名日本、美國沒放棄殖民剝削，稱「大陸導彈不是對台灣」還是台灣人未來最大保障。周錫瑋在影片中表示，大陸的軍事強大是保護台灣不會受到外國的欺負、剝削跟殖民，他講殖民就是日本，日本從來沒有放棄再次殖民台灣，美國也沒有放棄對台灣的剝削。周錫瑋說，他要讓台灣人民知道，大陸的飛彈跟導彈不是對台灣，大陸軍事經濟強大其實是台灣人民未來最大的保障。不過留言網友並不領情，痛斥周錫瑋「頭殼壞了，國際上會欺負臺灣的地區就只有一個叫中國」、「你在哭爸嗎？」、「你腦袋是進水嗎？」更有人直呼國民黨沒救了。