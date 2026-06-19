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▲熱火長期以來一直將阿德托昆博視為補強的首要目標。（圖／美聯社／達志影像）

▲雖然成功換來阿德托昆博與波蒂斯兩大強力內線，但熱火屆時將不得不倚賴老將合約、底薪補強來填充替補輪替陣容。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年NBA選秀會臨近，聯盟交易市場風起雲湧。根據NBA資深記者西德里（Evan Sidery）披露的最新消息，密爾瓦基公鹿隊超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞已升級，目前檯面上正流傳一項涉及公鹿、邁阿密熱火、底特律活塞及曼斐斯灰熊的重磅4隊交易框架。若此項交易計畫成行，這將是近年來罕見的大規模陣容調整，各方籌碼細節如下：📍邁阿密熱火： 成功迎來阿德托昆博、波蒂斯（Bobby Portis）以及透過交易例外條款（TPE）獲得的勒佛特（Caris LeVert）。📍密爾瓦基公鹿： 獲得大量重建資本，包括熱火的韋爾（Kel'el Ware）、小賈克茲（Jaime Jaquez Jr.）、雅庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）、2026年首輪第13順位籤，以及來自活塞的史都華（Isaiah Stewart）、首輪第21順位籤，來自灰熊的阿爾達馬（Santi Aldama），外加多個未來首輪籤與選秀互換權。📍底特律活塞： 獲得熱火射手「英雄哥」希羅（Tyler Herro）以及來自灰熊的第32順位選秀權。 曼斐斯灰熊： 獲得熱火年輕前鋒約維奇（Nikola Jovic）、來自公鹿的庫茲馬（Kyle Kuzma）以及未來二輪籤。報導指出，熱火長期以來一直將阿德托昆博視為補強的首要目標，希望能與當家球星阿德巴約（Bam Adebayo）組成聯盟最強大的防守與籃板前場組合。對於熱火總裁萊里（Pat Riley）而言，這不只是單純的補強，更是希望能迅速將球隊拉回爭冠行列的關鍵手筆。然而，此交易案仍面臨不小挑戰。熱火為了完成這筆交易，必須送出赫洛、小賈克茲、約維奇及大量選秀權，這使得球隊深度將大受考驗。雖然成功換來阿德托昆博與波蒂斯兩大強力內線，但熱火屆時將不得不倚賴老將合約、底薪補強來填充替補輪替陣容。對公鹿而言，阿德托昆博的交易價值在於「選秀資產」與「年輕潛力股」。市場消息透露，公鹿對於這項交易的主要要求便是籌碼最大化，以確保未來幾年的重建靈活性。透過此交易案，公鹿不僅能清出大量的薪資空間，還能一口氣獲得多個首輪籤，這正是現階段球團在評估是否拆解「核心組合」時最考量的現實條件。隨著選秀會腳步逼近，這筆4隊交易是否會成為今年休賽季的第一個「核彈級」交易，全球球迷都拭目以待。若阿德托昆博最終真的落腳南灘，NBA東區的勢力版圖勢必將迎來劇烈震盪。