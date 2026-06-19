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▲韓菲在金門出席《不算AI情》開鏡，拍攝期間更加了解當地的生活。（圖／駿馬客工作室提供）

▲韓菲去年參加《不算AI情》試鏡，今年才獲選為女主角，馬上到金門拍片。（圖／駿馬客工作室提供）

▲韓菲還對音樂懷抱夢想，將會持續創作、推出新作品。（圖／駿馬客工作室提供）

王中平與余皓然的女兒韓菲，一直被稱為「最美星二代」，即將從樂壇跨進大銀幕，擔任電影《不算AI情》的女主角。為了這部黃朝亮監製、楊宗翰執導的新片，韓菲剪掉長髮，竟然和媽媽年輕時更加神似，也坦言心裡完全沒有猶豫，反而充滿期待，比想像中更喜歡這個造型。《不算AI情》在本月初於金門正式開拍，集結韓菲、李宗霖、鄭人碩等共同演出，融合「AI深偽詐騙」與「音樂勵志」題材。韓菲將詮釋一位躲在虛擬濾鏡背後、卻擁有真實歌聲的靈魂樂手。其實這部片她早在去年已參加試鏡，原本以為早與角色擦身而過，沒想到後來順利獲選女主角，剪短頭髮就是她自認成為角色的第一部，沒想到網友大讚她短髮的模樣跟媽媽余皓然年輕時變得更像，她也很喜歡自己的新造型。韓菲透露接演時就被告知需要剪短頭髮，而自己長大後便再也沒有留過這麼短的髮型，真正剪完後，收到許多朋友一致好評。之後她將短髮新造型分享到社群平台，也獲得粉絲熱烈回應，不少人稱讚她看起來更加有活力、更俐落，韓菲很開心收到這麼多的正面回饋，也樂見大家願意接受自己不同以往的一面。她表示當初讀到劇本時就對角色的處境與內心世界產生強烈共鳴，也一直希望能盡自己所能，把自己所理解、深深喜愛的角色內涵完整呈現給觀眾。遠赴金門取景期間，更讓她重新愛上當地緩慢步調生活與迷人風景。被問到角色最吸引自己的地方，韓菲表示，雖然目前還不能透露太多劇情，但這個人物的人生成長歷程與自己有許多相似之處，相信未來觀眾觀影時也能感受到其中共鳴。劇組在開拍前安排所有演員一起上表演課及練團培養默契，韓菲原本是比較慢熟、內斂的個性，但因為和其他劇組成員意外合拍，讓她在這個團隊裡變得格外放鬆自在，甚至讓他們驚訝原來她私下這麼健談又熱情。她平時就對心理學相當感興趣，花了許多時間分析角色心理狀態，包含童年經驗、青少年創傷以及可能形成的人格情結，希望能更深入貼近角色內心世界。《不算AI情》全片於金門拍攝，而這並非韓菲首度到當地，早在3年前剛出道時，就曾因參加花蛤季演出去過金門，那時印象最深刻的就是迎面而來的海風與夜晚滿天星空，這次因拍電影有更多時間待在金門，讓她對當地生活更加熟悉。拍攝期間休假時，她經常和劇組夥伴到市區走走，特別推薦高粱冰淇淋與高粱可麗露等特色美食，笑稱自己快變成「金門旅遊大使」，未來若有機會也很樂意向更多人推薦金門的魅力。儘管近期韓菲工作重心逐漸轉往戲劇領域，卻從未放棄音樂夢，除了已為兩部戲劇創作歌曲外，《不算AI情》本身也與音樂環環相扣，未來也將陸續公開更多音樂相關計畫。她表示爸媽一直都非常尊重她的想法與選擇，也全力支持她追逐夢想，粉絲可以好好期待。