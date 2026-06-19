《GTA 6》開放預購囉！全球玩家期待已久的《俠盜獵車手6》18日晚間無預警發出新消息，Rockstar Games 表示《GTA 6》將於 6月25日開放預購，並於2026年11月19日發售，同步公開遊戲封面圖，終於距離上市又更近一步。
《GTA 6》是 Rockstar Games 旗下《俠盜獵車手》系列最新作品，本作將登上PlayStation 5 與 Xbox Series X／S平台，故事舞台設定在美國虛構州「雷歐奈達州」，其中包含系列經典城市「罪惡市」，官方表示將打造系列史上最大規模、沉浸感更完整的開放世界。
《GTA 6》價格預估80美元
《GTA 6》將於2026年11月19日正式上市，首發平台為 PS5 與 Xbox Series X／S，PC 版尚未公布發售時程。 Rockstar 目前僅透露開放預購，尚未公布正式售價。目前市面針對 3A 大作，售價標準大概都是70美元左右（約新台幣2200元），不過國外不少遊戲產業分析師認為，《GTA 6》價格至少要80美元（約新台幣2500元）起跳，甚至上看100美元（約新台幣3200元）。
歷經兩度延期 維持11月上市
《GTA 6》原本預計於2025年推出，之後先延期至2026年5月，後續又再度調整上市時程，最終確定將於2026年11月19日發售。外界一度擔心遊戲是否還會再次延期，不過 Rockstar 母公司 Take-Two Interactive 日前於財報中重申，目前開發進度仍依照11月19日上市目標推進，並預計從今年夏季開始展開大規模宣傳。
隨著6月25日預購消息宣布，玩家也期待 Rockstar 接下來公布更多實機畫面、遊戲玩法、典藏版內容與預購特典等遊戲資訊。
雙主角傑森、露西亞亡命鴛鴦
《GTA 6》公開封面圖，以雙主角傑森和露西亞為視覺中心，背景集結武裝直升機、跑車、特技機車、鱷魚，以及多位已曝光的重要角色，延續系列經典拼貼式封面設計，也完整呈現罪惡市紙醉金迷、充滿犯罪氛圍的世界觀。
本作故事將圍繞傑森與露西亞展開。官方設定中，傑森曾從軍，退伍後替毒販工作，露西亞則因過往經歷入獄，出獄後決定親手改變命運。兩人在一次原本看似簡單的犯罪行動失敗後，被捲入橫跨整個雷歐奈達州的大型犯罪陰謀，只能彼此依靠、尋求生路，也被不少玩家形容為現代版「亡命鴛鴦」。
《GTA 6》全新系列登場！地圖、場景一次看
除了系列經典的罪惡市外，《GTA 6》舞台還將涵蓋雷歐奈達礁島、綠茵河區、蓋爾霍恩港、安柏希亞、卡拉加山等不同區域，從海灘、濕地、紅樹林、港口到山林地形皆可探索，被官方稱為系列史上規模最大的開放世界。
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《GTA 6》將於2026年11月19日正式上市，首發平台為 PS5 與 Xbox Series X／S，PC 版尚未公布發售時程。 Rockstar 目前僅透露開放預購，尚未公布正式售價。目前市面針對 3A 大作，售價標準大概都是70美元左右（約新台幣2200元），不過國外不少遊戲產業分析師認為，《GTA 6》價格至少要80美元（約新台幣2500元）起跳，甚至上看100美元（約新台幣3200元）。
歷經兩度延期 維持11月上市
《GTA 6》原本預計於2025年推出，之後先延期至2026年5月，後續又再度調整上市時程，最終確定將於2026年11月19日發售。外界一度擔心遊戲是否還會再次延期，不過 Rockstar 母公司 Take-Two Interactive 日前於財報中重申，目前開發進度仍依照11月19日上市目標推進，並預計從今年夏季開始展開大規模宣傳。
隨著6月25日預購消息宣布，玩家也期待 Rockstar 接下來公布更多實機畫面、遊戲玩法、典藏版內容與預購特典等遊戲資訊。
雙主角傑森、露西亞亡命鴛鴦
《GTA 6》公開封面圖，以雙主角傑森和露西亞為視覺中心，背景集結武裝直升機、跑車、特技機車、鱷魚，以及多位已曝光的重要角色，延續系列經典拼貼式封面設計，也完整呈現罪惡市紙醉金迷、充滿犯罪氛圍的世界觀。
《GTA 6》全新系列登場！地圖、場景一次看
除了系列經典的罪惡市外，《GTA 6》舞台還將涵蓋雷歐奈達礁島、綠茵河區、蓋爾霍恩港、安柏希亞、卡拉加山等不同區域，從海灘、濕地、紅樹林、港口到山林地形皆可探索，被官方稱為系列史上規模最大的開放世界。