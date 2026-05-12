我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《俠盜獵車手 6》（GTA 6）將維持計畫在2026年11月19日發售。（圖／Rockstar Games 提供）

《GTA 6》什麼時候出？上線平台有哪些？

《GTA 6》多少錢？

《GTA 6》主角是誰？

▲《GTA 6》男主角傑森‧杜瓦，退伍後在礁島群一帶做著替毒販跑腿的工作，就此展開故事。（圖／Rockstar Games 提供）

▲《GTA 6》女主角露西亞‧卡米諾斯，不享再沉浸於半吊子的幻想，而是準備親手爭取屬於自己的未來。（圖／Rockstar Games 提供）

《GTA 6》發生城市

▲《GTA 6》將重返罪惡市（Vice City），以邁阿密為靈感的城市。（圖／Rockstar Games 提供）

▲《GTA 6》將重返罪惡市（Vice City），以邁阿密為靈感的城市。（圖／Rockstar Games 提供）

《GTA 6》地圖、場景

▲《GTA 6》雷歐奈達礁島被稱為「天堂入口」，是美國最美麗，也是最危險的海域。（圖／Rockstar Games 提供）

▲《GTA 6》綠茵河區是一片原始廣袤的土地，然後有很多鱷魚？（圖／Rockstar Games 提供）

▲《GTA 6》蓋爾霍恩港是被遺忘的海岸，曾經的熱門度假勝地有新的經濟模式正在崛起。（圖／Rockstar Games 提供）

▲《GTA 6》安柏希亞在雷歐奈達的心臟地帶，當地的摩托幫是主要勢力。（圖／Rockstar Games 提供）

▲《GTA 6》卡拉加山擁有頂級的狩獵、釣魚與越野路線。（圖／Rockstar Games 提供）

《俠盜獵車手 6》（GTA6）在歷經上市日期不斷延後、開發內容不停被外流後，Rockstar Games 終於確認2026年11月19日發售，目前沒有延期打算，從2023年《GTA 6》首支預告片開始，相關話題、資訊繁雜，《NOWNEWS》也透過本文整理《GTA6》價格、劇情、地圖、平台等上市資訊。《GTA 6》目前共釋出兩支官方預告片，分別在2023年12月和2025年5月公開，發售日期從最初的的2025年秋季延期至2026年5月，隨後再因開發進度落後，預計2026年11月19日；Take-Two Interactive 執行長 Strauss Zelnick 強調「2026年11月19日並沒有延期規劃，實體版與數位版將同步發售。」《GTA6》確定會登上 PS5 和 Xbox Series X/S，首發沒有 PC 版本，Zelnick 表示，一直以來 Rockstar 都將遊戲主機平台視為首發重點，因為主機玩家正是「核心玩家的聚集地」。澤爾尼克進一步解釋，若未能優先滿足這批最核心的玩家群體，那麼遊戲作品後續將難以有效觸及、擴散至其他的玩家圈。Rockstar Games 尚未針對《GTA 6》售價給出明確回應，不過以目前市面針對 3A 大作，售價標準大概都是70美元左右（約新台幣2200元），不過國外不少遊戲產業分析師認爲，《GTA 6》價格至少要80美元（約新台幣2500元）起跳，甚至上看100美元（約新台幣3200元）傑森從小就與騙子和小偷為伍，他曾從軍，希望擺脫麻煩的年少過往。退伍後在礁島群一帶做著替毒販跑腿的工作，但現在或許是時候來點新嘗試。遇見露西亞，是他這輩子碰到最棒的事，也可能是最糟的事。傑森知道自己想要的結果，但此刻，一切都很難說。露西亞的父親在她剛學會走路時就教她打架。從此以後，人生就一直在考驗她，為了家人而戰，使她進了雷歐奈達監獄，純粹靠著運氣好而得以出獄，讓露西亞從中汲取了教訓，接下來，每一步都得好好考慮。露西亞最想要的，是媽媽從自由市時代起就一直夢寐以求的美好生活。如今她不再沉浸於半吊子的幻想，而是準備親手爭取屬於她們的未來。露西亞剛出獄就準備改變命運，對自己的計畫堅定不移，無論要付出什麼代價。在《GTA6》中，傑森和露西亞的心裡一直很清楚，命運對自己不公，然而，當一次簡單的行動出了差錯，他們發現自己深陷在這個美國陽光最燦爛城市的最陰暗面，捲入了一場橫跨雷歐奈達州的犯罪陰謀之中。若想逃出生天，他們比以往任何時候都更需依靠彼此。《GTA 6》將重返罪惡市（Vice City），以邁阿密為靈感的城市。根據《GTA 6》設定，雖然早已不是 80 年代，但罪惡市依舊是美國的陽光與歡樂之都。美國的魅力、喧囂與貪婪都濃縮在一座城市裡。從海洋沙灘柔軟潔白的海灘與粉彩裝飾藝術飯店，到小古巴的熱鬧麵包店與提沙瓦卡跳蚤市場的假貨充斥，再到全球郵輪中心罪惡市港口，每一個街區都各有風味。被稱為「天堂入口」，著裝隨意，酒吧林立。這片熱帶群島的生活不算奢華，但十分愜意。不妨搬出沙灘椅，小酌幾杯享受微醺的感覺。在玩家面前的是美國最美麗，也是最危險的海域。：在這片原始廣袤的土地之中，誰也猜不到會藏著什麼。短吻鱷或許是最著名的景點，但紅樹林之間，還潛伏著更致命的掠食者與更怪誕的發現。：雷歐奈達被遺忘的海岸，廉價汽車旅館、荒廢景點與空蕩的購物中心都留不住遊客，但這個曾經的熱門度假勝地有新的經濟模式正在崛起。這裡的強勢貨幣是麥芽酒、止痛藥，還有貨車休息站的能量飲料。騎上越野機車，抓好錢包。：在雷歐奈達的心臟地帶，依舊由美國工業與老派價值觀佔據主導地位，無論代價為何。聯晶糖業提供了就業機會，而當地的摩托幫則幾乎提供了其他一切所需。位於北邊的自在天地，是坐落在州北部邊境的國家級地標，擁有頂級的狩獵、釣魚與越野路線。在茂密的林地深處，有一群神秘的鄉巴佬與偏執的激進分子遠離政府視線，隱居於此。