新北市交通局日前公布停車位審查新制，打破過去新建案「一戶配一汽車位」的硬性鐵律，未來捷運站周邊住宅汽車位最低可降至戶數七成。此舉不僅大幅降低建商開挖地下室的開發支出，更被視為首購族「降低購屋總價」的重大轉機！未來通勤小宅不再綁死昂貴車位，讓渴望買房的年輕人降房價有望，引發購屋族群整體房市高度熱烈期待。
🟡 捷運站周邊車位降七成！新北市發布審查新規
為了因應近年小坪數住宅激增、社會住宅推動，以及大眾運輸導向開發（TOD）的都市發展趨勢，新北市交通局正式公布修正「新北市政府辦理基地開發交通影響評估審查原則」。新北市交通局簡任技正吳政諺指出，過去大型開發案普遍採取「一戶配置一席汽車位」的做法，但隨著捷運路網日益完善、民眾用車習慣改變，既有規範已無法完全反映實際需求，市府因而推動大鬆綁。
新制規定，未來建案的機車停車位仍維持一戶一席原則，但汽車停車位則依基地條件採「差異化設置」。凡是位於捷運、台鐵或輕軌場站出入口500公尺範圍內的建築基地（含捷運聯合開發基地），以及適用捷運周邊增額容積獎勵區域的開發案，汽車停車位數量最低可降至戶數的七成。此外，都更案件的停車位設置標準調整為戶數的八成，社會住宅則降至以戶數三成為原則，大幅提升空間規劃的彈性。
針對部分基地因空間受限、難以規劃足額車位的狀況，新制也同步導入極具彈性的補償機制。開發業者若車位數量未達標，不足的部分可透過「捐設公共自行車租賃站（YouBike）」進行折抵，每在基地周邊增設一處站點，即可折抵10個汽車停車位名額，最高上限可折抵2站，以此積極鼓勵綠色運輸發展；業者亦可選擇繳納「停車位代金」替代設置，相關收入將專款專用於改善公有停車環境。
🟡 買房有強制配車位？專家揭密房市潛規則
這項車位大放寬的新聞曝光後，立刻在各大房產論壇掀起驚天討論，更有不少長期看房的「首購小白」驚呼：「等等！難道法律原本有規定買房一定要買車位嗎？」
房市潛規則大公開：法規卡的是建商，不是買方！
事實上，中華民國法律從未有任何一條硬性規定「民眾買房子必須強制購買車位」。大眾之所以會有這個深刻的困惑，是因為過去政府的建築與都市審查法規，死死卡住「建商」在蓋大樓時，地下室必須挖出相應數量的法定停車位。
對建商而言，地下室每多往下挖一層，連續壁、工程結構與營造成本都是呈幾何級數暴增。建商既然被迫蓋了那麼多車位，絕對不可能自己吞下成本，因此在建案銷售時，自然就會在合約上規定「買兩房以上產品，一律強迫配售一個汽車位」，若買方堅持不買，建商寧可不賣。
這項轉嫁潛規則，導致許多年輕首購族明明不打算開車、只靠捷運通勤，卻被迫多扛200到300萬的車位貸款，變相拉高了跨入買房的門檻。新北市這次的新制，正是從源頭幫建商與購屋族同時解套。建商不需再傻傻挖那麼多車位、大幅省下開發支出後，在銷售端就能推出「真正不綁車位」的純兩房捷運小宅。
這對不開車的通勤族而言，能直接從總價裡省下數百萬的車位費，正是「降總價、降購屋門檻」的真正關鍵！
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為了因應近年小坪數住宅激增、社會住宅推動，以及大眾運輸導向開發（TOD）的都市發展趨勢，新北市交通局正式公布修正「新北市政府辦理基地開發交通影響評估審查原則」。新北市交通局簡任技正吳政諺指出，過去大型開發案普遍採取「一戶配置一席汽車位」的做法，但隨著捷運路網日益完善、民眾用車習慣改變，既有規範已無法完全反映實際需求，市府因而推動大鬆綁。
針對部分基地因空間受限、難以規劃足額車位的狀況，新制也同步導入極具彈性的補償機制。開發業者若車位數量未達標，不足的部分可透過「捐設公共自行車租賃站（YouBike）」進行折抵，每在基地周邊增設一處站點，即可折抵10個汽車停車位名額，最高上限可折抵2站，以此積極鼓勵綠色運輸發展；業者亦可選擇繳納「停車位代金」替代設置，相關收入將專款專用於改善公有停車環境。
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事實上，中華民國法律從未有任何一條硬性規定「民眾買房子必須強制購買車位」。大眾之所以會有這個深刻的困惑，是因為過去政府的建築與都市審查法規，死死卡住「建商」在蓋大樓時，地下室必須挖出相應數量的法定停車位。
對建商而言，地下室每多往下挖一層，連續壁、工程結構與營造成本都是呈幾何級數暴增。建商既然被迫蓋了那麼多車位，絕對不可能自己吞下成本，因此在建案銷售時，自然就會在合約上規定「買兩房以上產品，一律強迫配售一個汽車位」，若買方堅持不買，建商寧可不賣。
這對不開車的通勤族而言，能直接從總價裡省下數百萬的車位費，正是「降總價、降購屋門檻」的真正關鍵！