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▲江祖平曬美照，祝大家端午節快樂。（圖／江祖平IG@ping0130）

女星江祖平去年公開指控遭前男友龔益霆下藥性侵，而龔益霆正是三立前資深副總龔美富的兒子，日前他才正式被警方依強制性交罪起訴。挺過風波的江祖平，社群相隔5個月終於更新，昨（19）日端午節她在IG放上自己的美照，跟粉絲報平安，照片中的江祖平看起來氣色不錯，身材依舊纖細。另外，她發文背景音樂搭配的是歌曲〈奔跑在光裡的自己〉，彷彿是在訴說心聲。江祖平去年9月公開性侵案後，一度神隱，直到12月才跟大家分享自己到韓國旅行的照片，接著今年1月也有發文，表示走丟的狗狗已經找到了，謝謝大家的關心。隨後江祖平再度消失在公眾視野，直到昨日端午節她才再度發文，分享3張居家美照，寫下「最近的我，端午安康」8個字。照片中的江祖平身穿灰色上衣搭配藍色牛仔短褲，身材看起來很纖細、氣色也不錯，她看向鏡頭時，還面露微笑、微微歪頭，十分有少女感，完全看不出真實年齡已48歲。另外，江祖平發文配樂歌曲是〈奔跑在光裡的自己〉，歌詞唱道：「奔跑在光裡的自己，每一步都踏出奇蹟，昨天的眼淚變成今天的力氣，未來在前方等著我們相遇」，彷彿就是她本人的心聲。該篇貼文目前在IG、Threads上都吸引破萬人按讚，大家看了也紛紛留言關心她，「好好吃飯、好好休息、好好過生活！妳值得一切美好」、「姐姐精神飽滿，端午愉快」、「看到妳好，我們很開心」、「美麗勇氣智慧女神回來了，辛苦了」、「我國小看妳演戲，就跟現在長得一模一樣，怎麼一點都沒有變，請問是仙女下凡嗎？」