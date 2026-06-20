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今日相關疏導措施

匝道封閉 5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口 12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口

高乘載管制：13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制

收費措施 單一費率 0-5時暫停收費 國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費

開放路肩：易壅塞路段增開30處、延長20處路肩

替代道路 國6頭城往坪林地區改走台9線 國1、國3新竹至台南往返改走台61線 國6南投往返台中改走台63線 國3霧峰往返台中系統、中港系統改走台74線接國4

匝道儀控

預判今日上午重點壅塞路段

國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統

國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間

國5南向南港系統-頭城

國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

省道易壅塞路段預警

端午連假第二天，今（20）日上午為止全國道路況皆大致正常。高公局預估上午8處路段壅塞，建議西部國道南向用路人儘量在12時後出發；北向的南部地區則9時前出發，中部為12時前出發。而國5南向用路人建議在17時後出發，國5北向則是9時前出發以避開車潮。昨（19）日交通量111.6百萬車公里，為平日的1.2倍；除國5南向南港系統至石碇路段在18時後才逐漸紓解外，其餘路段大致順暢。至於今日0-5時平均交通量為平日年平均的1.1倍，預估今日交通量為109百萬車公里。省道部分，公路局預估下午易壅塞路段部分，包括主要城際道路台61線鳳鼻至香山、竹南路段、中彰大橋、台1線水底寮至楓港，銜接國道路段台64線國3中和交流道、台74線快官路段西向、霧峰路段東向、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道東向及仁德系統東向、主要幹道台3線（大溪路段、大湖路段及古坑至梅山）、台14甲線清境農場、台21線日月潭等路段將出現短暫車流。昨日省道部分路段已有車多或壅塞情形，包含北部台61線鳳鼻至竹港大橋路段、台61線林口至蘆竹路段、台61線八里至淡江大橋路段，中部台61線龍井至中彰大橋路段、台74線大里至霧峰路段、台74線高鐵至快官路段，南部台86線關廟、仁德系統路段、台88線五甲系統至鳳山路段等。