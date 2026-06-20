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▲台灣所捐增的台灣友誼大樓近期揭牌，同時也在如火如荼地趕工。（圖／記者鍾泓良攝影）

▲台灣友誼大樓建築數個世紀前是軍醫院、修道院，中間也有20年荒廢，而在台灣捐贈500 萬歐元（約新台幣1.8億元）、去年進場重新翻新，預計8月就可以揭幕，屆時將有51張病床。（圖／記者鍾泓良攝影）

▲Yaroslav（圖左）說，短期內將會再開設兩個設施，包括台灣友誼大樓復健中心，以及年底的運動復健中心，長期計劃則是在院區這邊再開設手術大樓，但這些不僅是需要資金，更需要設備、教育及訓練等，所都需要各國給予協助。（圖／記者鍾泓良攝影）

俄烏戰爭開打迄今逾4年，除了戰場上出現大量死者，戰火中的倖存軍人、平民都出現截肢、心靈創傷，後續都須經由復健，才能重新再生活。而利沃夫推動「Unbroken」計畫（不屈不撓），在戰場後方建構起醫療、復健、心理治療及社會支持的綜合系統。而台灣近期更捐贈「台灣友誼大樓」，未來將為士兵提供物理治療與義肢配裝。「Unbroken」計畫是由烏克蘭衛生部支持、利沃夫市政府主導的國家級計畫，目的就是將戰場受傷士兵及受到戰爭波及的平民往後送至相對安全的利沃夫，讓他們接受治療、回歸正常生活，至今已成功治癒超過94萬名病患。台灣所捐增的台灣友誼大樓近期揭牌，同時也在如火如荼地趕工，日前外交部長林佳龍也與利沃夫市長安德里．薩多維（Andriy Sadovyi）以視訊方式簽署捐贈行動。台灣友誼大樓復健中心的負責人Andii Nowosad受訪表示，該建築數個世紀前是軍醫院、修道院，中間也有20年荒廢，而在台灣捐贈500 萬歐元（約新台幣1.8億元）、去年進場重新翻新，預計8月就可以揭幕，屆時將有51張病床。值得一提的是，而身為物理治療師的Nowosad也曾治療過2個參與俄烏戰爭的台灣志願軍。而距離台灣友誼大樓4公里的Unbroken院區，如今已經完工。Unbroken 復健中心副代表Yaroslav Zelizko受訪表示，Unbroken園區具備綜合醫院、兒童醫院、復健中心、手術大樓、藝術復健中心、醫學院與義肢工廠等，更有設置社會住宅，讓傷患可以就近治療。他補充，院區有95%的病患都是來自其他地區，2022年許多傷患都是受到槍傷及地雷炸傷，現在更多是無人機造成傷害，所造成的複合性傷害更難處理。對於未來計畫，Yaroslav說，短期內將會再開設兩個設施，包括台灣友誼大樓復健中心，以及年底的運動復健中心，長期計劃則是在院區這邊再開設手術大樓，但這些不僅是需要資金，更需要設備、教育及訓練等，所都需要各國給予協助。貿協董事長黃志芳表示，自2022年俄烏戰爭爆發以來，台灣社會對烏克蘭展現極大的關懷跟善意，像是馬偕醫院就組成義診團，7度到烏克蘭來進行義診，慈濟功德會、世界展望會、紅十字會同樣有提供協助。他表示，Unbroken現在已是烏克蘭國家的一個精神標章，認為台灣醫學院可以再加強跟院區的合作。外貿協會過去也做出很多努力，包括去年台北醫學大學辦理國際醫療韌性研討會，邀請 Unbroken 醫療團隊到台灣分享戰火下的經驗；去年 Go Healthy with Taiwan也請他參加全球競賽提名，榮獲第3名。此外，台灣也正在發展智慧醫療解決方案，他認為，下週在波蘭華沙所舉辦的歐洲台灣形象展，就設有智慧醫療館，屆時將會邀請利沃夫市政府代表前往。