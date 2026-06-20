以色列軍方持續轟炸黎巴嫩真主黨，美國、伊朗原定19日要在瑞士舉行的會晤和簽約儀式因而取消。不過時隔1天，有美國官員透露，川普總統（Donald Trump）的特使威特科夫（Steve Witkoff）、女婿庫許納（Jared Kushner）、卡達總理穆罕默德（Mohammed Bin Abdul Rahman al-Thani）已陸續抵達瑞士，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也計劃今（20日）動身前往瑞士，但行程可能有變。
根據瑞士當地媒體報導，儘管19日的美伊會談取消，但布爾根施托克（Bürgenstock）的會場準備工作並未撤下，臨時增派的工作人員被要求留守到週一，通往會場的道路繼續封閉，軍警嚴格盤查車輛和行人。
與此同時，多輛外交車也從瑞士各個外交駐地前往會場，說明各方仍在等待新指令及下一步安排。不少居民和旅客都抱怨，原本只是想探個親、爬山踏青，卻因為重重管制而變得很困難。
雖然峰會的具體內容屬於最高機密，但有當地運輸業者聲稱，阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦的代表團已經抵達，美國預計很快也會加入。
美媒《Axios》則引述調停國消息人士透露，阿拉奇19日告訴多國外長，黎巴嫩停火對伊朗而言是關鍵議題，也是美伊談判能否成功的「決定性」因素。
積極斡旋伊朗戰爭的巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、土耳其、埃及，4國外長也將於21日在開羅展開會談，商討區域局勢發展，區域的和平、安全與穩定。
我是廣告 請繼續往下閱讀
與此同時，多輛外交車也從瑞士各個外交駐地前往會場，說明各方仍在等待新指令及下一步安排。不少居民和旅客都抱怨，原本只是想探個親、爬山踏青，卻因為重重管制而變得很困難。
雖然峰會的具體內容屬於最高機密，但有當地運輸業者聲稱，阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦的代表團已經抵達，美國預計很快也會加入。
美媒《Axios》則引述調停國消息人士透露，阿拉奇19日告訴多國外長，黎巴嫩停火對伊朗而言是關鍵議題，也是美伊談判能否成功的「決定性」因素。
積極斡旋伊朗戰爭的巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、土耳其、埃及，4國外長也將於21日在開羅展開會談，商討區域局勢發展，區域的和平、安全與穩定。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。