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▲李素敏已經長達一個多月沒有現身球場應援，讓不少粉絲十分關心她的近況。（圖／翻攝自李素敏IG@_s._.s_0）

《NOWNEWS今日新聞》記者也同步詢問李素敏經紀人，截稿前未獲得回應。

被球迷封為「顏值暴徒」的韓籍啦啦隊女神李素敏，近期雖然鮮少公開露面，但人氣卻絲毫沒有下降，她持續在韓國人氣投票平台《StarTrend（스타트렌드）》名列前茅，多次擊敗資深啦啦隊前輩與人氣成員，穩坐排行榜冠軍位置，展現驚人的粉絲號召力。不過有網友發現，李素敏在完成台灣職籃洋基工程啦啦隊應援後，已經超過1個月沒現身，就連韓職KBO起亞虎啦啦隊也沒排班。對此，有消息人士向《NOWNEWS今日新聞》記者透露短期內恐怕不太有機會見到李素敏，因為她考慮重返大學完成學業。記者也同步詢問李素敏經紀人，截稿前未獲得回應。李素敏自從5月17日完成洋基工程本季最後一場應援後，便未再出現在台、韓2地的公開應援活動中，尤其加入韓國職棒起亞虎啦啦隊後，近期也未出現在應援班表內，讓許多粉絲開始擔心是否將暫別啦啦隊舞台。據消息人士向記者透露，李素敏近期將生活重心轉回課業，計畫專心完成大學學業，現年20歲的她目前就讀韓國名校檀國大學公演電影學部演技系，由於近一年來同時兼顧學業與演藝工作，行程相當緊湊，因此希望趁此機會回歸學生身分。2005年出生的李素敏，2024年底加入Apex娛樂後迅速受到關注，先後加入韓國職籃、排球與職棒應援團隊，2025年正式成為起亞虎啦啦隊成員後人氣更上一層樓，也被不少台灣、韓國網友譽為最具潛力的新生代啦啦隊女神之一。除了韓國活動外，李素敏去年更加盟台灣職籃洋基工程啦啦隊「洋基女孩」，成功打開台灣市場，更陸續參與YouTube頻道《Fighting時間시간》與西門地下街改造企劃，親民形象深受粉絲喜愛，雖然短期內可能暫離應援舞台，但未來是否重返球場，甚至再度來台發展，仍是粉絲最關心的話題。