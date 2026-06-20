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▲為適應輕軌小轉彎半徑之特性於市區特定路段行駛時之的輪軌摩擦噪音，工程團隊特別運用「水潤滑」技術。（圖／高市府捷運局提供）

▲捷運局目前已針對數處熱區安裝此套結合降噪的軌旁潤滑系統。（圖／高市府捷運局提供）

為落實綠色運輸理念並提供市民優質舒適的搭乘環境，高雄市政府捷運工程局持續精進各項工程細節。大眾捷運系統之「水電環控系統」除負責廠站空調、通風及給排水等基礎設施外，更是維護整體乘車環境品質之關鍵。為有效降低列車行經彎道時之摩擦噪音，捷運局特別於軌道設計中導入IOT智慧化「水潤滑」技術，兼顧都市降噪需求與環境永續發展。輕軌列車行經特定彎道時，車輪與軌道間因物理接觸與轉向摩擦，易產生較高頻之聲響。為適應輕軌小轉彎半徑之特性於市區特定路段行駛時之的輪軌摩擦噪音，工程團隊特別運用「水潤滑」技術。該系統採取智慧化管理，主要透過軌緣噪音偵測音頻自動啟動軌旁潤滑系統，有效降低車輪與軌道接觸面之摩擦阻力，並抑制尖銳聲響之產生，大幅提升沿線環境品質。目前已針對數處熱區安裝此套結合降噪的軌旁潤滑系統，包括亞灣區(C8至C9)、駁二區(C13至C14)、美術館區(C20至C21)，以及農16區(C22至C23)等路段。相較於傳統使用油性潤滑劑及特定時間控制之操作維護方式，IOT智慧化「水潤滑」技術具備顯著之環境友善優勢。該技術系統能透過機械學習取得不同路段之軌道噪音頻率，藉由遠端控制及資訊收集建立及調適最佳化之潤滑減噪參數，能有效改善行車環境噪音，更能完全避免因油污殘留對周遭土壤及雨水排水系統造成之二次污染，充分符合現代軌道運輸對大眾安全與環境友善永續之要求，促使軌道建設與城市生活空間和諧共存。現代大眾運輸系統之穩定與舒適，仰賴無數隱性工程細節之嚴謹把關。施工與營運團隊將持續落實各項工程品質驗證，並積極評估導入創新智慧科技，致力打造安全、穩定、可靠且環境友善之現代化捷運，建構大高雄地區更臻完善的軌道交通路網。