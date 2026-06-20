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▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》，可以透過密技更改暱稱顏色。（圖／《Pikmin Bloom》）

<#顏色代碼>你的名字

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今日新聞

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》變色時，需輸入想要的色票代碼。（圖／Threads）