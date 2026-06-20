皮克敏手遊《Pikmin Bloom》，憑藉可愛的皮克敏與輕鬆的散步玩法，持續吸引大批玩家入坑，而在好友清單或蘑菇挑戰中，常看到玩家的暱稱出現各種不同的顏色，甚至連培育出來的「皮克敏」名字都能變色，《NOWNEWS》也透過本文整理皮克敏變色攻略，無需花費就能更換。
《Pikmin Bloom》的變色的密技，其實是利用網頁設計常用的「HTML 顏色代碼（HEX Code）」，玩家不需要購買任何特殊道具或付費，只要在更改名字時，在暱稱前方額外輸入一組特定的色彩代碼指令，就能順利將原本單調的預設字體轉化為五彩繽紛的顏色。
想要擁有專屬彩色名字的玩家，操作步驟非常直覺。首先打開遊戲並點擊左下角的「個人頭像」進入個人檔案頁面，接著點擊右上角的「齒輪圖示」進入設定，找到「變更 Mii 名字」的選項後，以「
1、點擊「個人頭像」
2、點擊「齒輪圖示」、進入「變更 Mii 名字」
3、輸入<color=色碼>你的名字</color>
在修改《Pikmin Bloom》顏色時，有兩點需要特別注意。首先是「字數限制」，由於顏色代碼加上角括號本身就佔用了多達 9個字元，會直接壓縮到玩家原本的名字長度，因此建議彩色暱稱要精簡，以免因為超過遊戲系統的字數上限而無法儲存。
此外，《Pikmin Bloom》每7天才能修改一次名字，無法隨意更換；若發現輸入代碼當下，畫面上仍會顯示醜醜的程式碼，誤以為修改失敗，資深玩家提醒，這是正常現象，只要按下儲存並重新回到遊戲主畫面、好友列表或是參與巨大蘑菇挑戰時，系統就會正確解析。
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<#顏色代碼>你的名字」這樣的格式進行輸入即可完成。
1、點擊「個人頭像」
2、點擊「齒輪圖示」、進入「變更 Mii 名字」
3、輸入<color=色碼>你的名字</color>
，範例<color=#FF0000>
今日新聞</color>
此外，《Pikmin Bloom》每7天才能修改一次名字，無法隨意更換；若發現輸入代碼當下，畫面上仍會顯示醜醜的程式碼，誤以為修改失敗，資深玩家提醒，這是正常現象，只要按下儲存並重新回到遊戲主畫面、好友列表或是參與巨大蘑菇挑戰時，系統就會正確解析。