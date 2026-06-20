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▲賀營（如圖）在《鐵拳教育》飾演一名熱血教師「崔佳尹」，然而卻遭學生刺殺而喪命，（圖／賀營IG@havv_y）

▲出道後賀營（如圖）演出多部戲劇作品，2025年憑著劇集《外傷重症中心》打開知名度。（圖／賀營IG@havv_y）

Netflix韓劇《鐵拳教育》播出後討論度超高，劇中教權保護局督察羅華振（金武烈 飾）未婚妻、教育部長崔康石（李星民 飾）的女兒崔佳尹（賀營 飾）雖戲份不多，卻是推動「教權保護局」成立的關鍵核心。賀營出身於顯赫的醫療世家，爸爸、姊姊都是醫師，而她本身也是名超級學霸，畢業於韓國頂尖的梨花女子大學西洋畫學系，為了轉當演員而放棄11年的藝術生涯，一度鬧出家庭革命。賀營在《鐵拳教育》飾演一名熱血教師「崔佳尹」，然而卻遭學生刺殺而喪命，成為羅華振、崔康石推動「教權保護局」成立的重要關鍵。而賀營在戲裡給人甜美、溫柔的形象，現實中她出身於醫生世家，曾祖父過去在漢陽開設第一家西醫診所，爸爸、姊姊都是醫師，媽媽則為護理師。雖然從小生長在醫療家庭，但賀營卻對藝術相當有興趣，鑽研藝術領域長達11年，不僅就讀藝術相關的國中、高中，大學更考進梨花女子大學的西洋畫科系，是名超級學霸。大學畢業後，賀營前往美國讀視覺藝術研究所，過程中卻發現自己也喜歡電影、戲劇，於是決定休學，朝演員之路發展。起初，賀營的爸媽極度反對她休學：「你知道學費多少嗎？你瘋了嗎？」認為至少要等到畢業再說。不過，賀營仍堅持追夢，離開校園踏入演藝圈。非科班出身的她，在演員這條路上並沒想像中順利，賀營曾提到自己剛開始試鏡時碰壁許多次、遇到瓶頸，但她始終相信經過打磨一定能做到，2019年賀營在《監獄醫生》中飾演「羅以賢」一角成功出道。出道後賀營演出多部戲劇作品，2025年憑著劇集《外傷重症中心》打開知名度，為了完美詮釋醫護角色，她親自跑到父母工作的醫院擔任清潔人員體驗基層生活，因為這份努力也讓她入圍百想藝術大賞、青龍獎等，人氣更上一層樓。這幾年她接連演出《訂閱男友》、《獵犬2》等，並在《我的荒糖戀愛》中首度擔綱女主角，過程十分勵志。