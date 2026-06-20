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▲才說好停火，下一秒就是150次空襲！（圖／美聯社／達志影像）

▲才說好停火，下一秒就是150次空襲！（圖／美聯社／達志影像）

中東和平談判一夕生變。儘管美國、卡達與伊朗近期積極居中斡旋，以色列與黎巴嫩真主黨的戰火不僅未見緩和，反而急遽升溫，演變成近期最嚴重的一波衝突。以色列軍方19日對黎巴嫩南部發動超過150次空襲，造成至少47人死亡、97人受傷，以軍方面也有4名士兵陣亡，黎巴嫩總統隨即向美國國務卿盧比歐強硬表態，要求以色列必須先全面停火，否則無法推進原訂於華府舉行的三方和談。以色列軍方自午夜起對黎巴嫩展開大規模軍事行動，空襲範圍涵蓋傑辛、泰爾與納巴蒂葉等地，累計打擊次數超過150次。黎巴嫩衛生部證實，這波攻擊已造成至少47人死亡，其中包含7名婦女與2名無辜孩童，另有高達97人受傷。同時，獲伊朗支持的真主黨也在納巴蒂葉周邊展開反擊，攻擊以色列軍隊，以方則宣布有4名士兵在交火中陣亡。值得注意的是，稍早曾有美國官員透露，在美國、卡達與伊朗的多方斡旋下，以色列與真主黨已同意停火，但實際情況卻完全相反，雙方衝突非但沒有降溫，反而急遽惡化。戰事急遽升溫，讓黎南地區民眾陷入極度恐慌。電視畫面捕捉到驚悚一幕：數百輛汽車擠爆黎巴嫩錫登市區道路，大批無助平民拼命試圖逃離戰火蔓延的黎南地區，逃難場面怵目驚心。面對滿目瘡痍的家園，黎巴嫩總統奧恩痛批以色列最新攻擊是「危險的升級」。他19日與美國國務卿盧比歐通話時明確表態，雖然感謝美方支持，但強調「必須全面停火，停止以色列對黎巴嫩領土的攻擊」，因為黎巴嫩政府認為，這是推進下週三方會談的唯一基礎，沒有妥協空間。儘管包括美國總統川普在內的美國高層，近來已對以色列在黎巴嫩的軍事行動表達不滿，但以色列總理納坦雅胡的立場依然強硬。他19日直言，以色列軍隊將「在必要時」繼續駐紮黎巴嫩南部；以軍發言人德弗林也冷回，停火協議屬於政治層級的決定，軍方將持續依照指示行動，不受外界壓力影響。這場戰火是否能在華府談判前降溫，目前仍是未知數，但黎巴嫩與以色列雙方立場明顯南轅北轍，三方和談前景蒙上陰影。