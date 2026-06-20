韓劇《鐵拳教育》開播後討論度居高不下，導演洪鍾燦也接受韓媒專訪，透露為了找到貼合每段劇情的演員，他前後看了約1000多人的試鏡，耗時5、6個月的時間，才選出相對應的角色。至於洪鍾燦印象最深刻的新人演員，是出現在第一集中，飾演被霸凌者「金庚閔」的男星李燦勇（音譯이찬용），洪鍾燦直呼他將角色詮釋得非常到位，惹人心疼。
《鐵拳教育》選角就花半年！導演自爆找1000人試鏡
洪鍾燦日前接受韓國雜誌《IZE》專訪，他坦言，由於《鐵拳教育》每一集都圍繞不同的學校與事件展開，因此每個單元中的學生演員存在感都很強，至關重要。若飾演受害者與加害者的演員無法讓觀眾信服，教權局的介入也就難以產生說服力，因此洪鍾燦透露，劇組從前期製作階段一路到正式拍攝期間，前後進行了約5、6個月的試鏡。
洪鍾燦直言：「我們見了約1000位演員，因為每一集的新人演員都等同於該集的主角，不僅要有鮮明的個性，也要能與其他演員形成良好的整體默契。所以不是試鏡一次就決定，而是很多人都經過了好幾輪試鏡。比起年齡等外在條件，我們最重視的是『是否真正適合這個角色』。」
導演親自點名他！演受害者讓人超心疼
至於最令他印象深刻的新人演員，洪鍾燦提到在第1集中飾演校園霸凌受害者「金庚閔」的演員李燦勇。他表示金庚閔這個角色是一名無法向任何人求助的受害者，若他無法打動觀眾，《鐵拳教育》的開端也就難以建立情感基礎。
好在李燦勇演得很好，洪鍾燦直誇：「他真的把『庚閔』這個角色詮釋得非常好，讓人看了十分心疼。這個角色最重要的就是情感層次的呈現，而李燦勇成功地將那些情緒完整表達了出來。」
金武烈是溫暖前輩 導演感謝他包容新人
另外，洪鍾燦也稱讚男主角金武烈，認為他的演技真的很適合「羅華振」這角色，導演也感謝金武烈耐心接納新人演員，引導他們表演：「每一集都有很多新人演員出演，金武烈對每個人都非常尊重和包容。我想這就是為什麼新人們能夠在劇中脫穎而出的原因。」可見《鐵拳教育》的成功，來自導演與演員們之間的惺惺相惜與凝聚力。
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洪鍾燦日前接受韓國雜誌《IZE》專訪，他坦言，由於《鐵拳教育》每一集都圍繞不同的學校與事件展開，因此每個單元中的學生演員存在感都很強，至關重要。若飾演受害者與加害者的演員無法讓觀眾信服，教權局的介入也就難以產生說服力，因此洪鍾燦透露，劇組從前期製作階段一路到正式拍攝期間，前後進行了約5、6個月的試鏡。
洪鍾燦直言：「我們見了約1000位演員，因為每一集的新人演員都等同於該集的主角，不僅要有鮮明的個性，也要能與其他演員形成良好的整體默契。所以不是試鏡一次就決定，而是很多人都經過了好幾輪試鏡。比起年齡等外在條件，我們最重視的是『是否真正適合這個角色』。」
至於最令他印象深刻的新人演員，洪鍾燦提到在第1集中飾演校園霸凌受害者「金庚閔」的演員李燦勇。他表示金庚閔這個角色是一名無法向任何人求助的受害者，若他無法打動觀眾，《鐵拳教育》的開端也就難以建立情感基礎。
好在李燦勇演得很好，洪鍾燦直誇：「他真的把『庚閔』這個角色詮釋得非常好，讓人看了十分心疼。這個角色最重要的就是情感層次的呈現，而李燦勇成功地將那些情緒完整表達了出來。」
金武烈是溫暖前輩 導演感謝他包容新人
另外，洪鍾燦也稱讚男主角金武烈，認為他的演技真的很適合「羅華振」這角色，導演也感謝金武烈耐心接納新人演員，引導他們表演：「每一集都有很多新人演員出演，金武烈對每個人都非常尊重和包容。我想這就是為什麼新人們能夠在劇中脫穎而出的原因。」可見《鐵拳教育》的成功，來自導演與演員們之間的惺惺相惜與凝聚力。