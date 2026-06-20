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國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統

國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪

國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林

國4西向潭子系統-豐勢

國6西向東草屯-霧峰系統

國10西向仁武-左營端等路段。

國1北向東湖-五堵，高架堤頂-汐止端，國5南向南港系統-石碇路段，其餘路段均能維持行車順暢。另發生3起事故均導致車輛回堵影響整體車流約3公里。今日截至上午11時，國道全線交通量為30.2百萬車公里，預估今日交通量為109百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。高公局建議用路人透過本局高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。今日上午9時07分在國1南向201公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時21分排除，造成後方車流回堵3公里。另9時49分在國3南向419.8公里處發生1輛小客車自撞事故，占用外側車道，於上午10時12分排除，造成後方車流回堵3公里；10時17分於國1南向196公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內側車道，於上午10時41分排除，造成後方車流回堵3公里。