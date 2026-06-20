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▲《超級變色龍》24萬的同時在線人數，在獨立遊戲界也成為相當誇張的數據。（圖／Steam DB）

躲貓貓變「大家來找碴」 創意偽裝影片洗版社群

▲《超級變色龍》爆紅後，開發團隊持續更新地圖內容。（圖／取自X）

136元席捲全球！10天賣破500萬套

結合塗鴉與捉迷藏玩法的多人派對遊戲《超級變色龍》（MECCHA CHAMELEON），2026年6月10日於Steam平台發售後，迅速在全球引發熱潮，短短10天內累積銷量已突破500萬套，搞笑精華與偽裝影片在各大社群平台瘋狂洗版，24萬的同時在線人數在獨立遊戲界也成為相當誇張的數據，開發團隊則持續新增地圖留住玩家。《超級變色龍》的核心魅力在於徹底顛覆傳統派對遊戲的框架。在遊戲中，躲藏方最初會以全白小人的型態登場，玩家必須在有限的時間內尋找地圖上的絕佳藏身處，並利用內建的調色盤與繪畫功能，親手為自己的角色上色。有別於直接變成道具的玩法，玩家必須透過顏色、圖案以及姿勢融入周遭環境，無論是偽裝成花叢中的花朵、牆上的塗鴉，甚至是生魚片上的芥末或地上的陰影，都極度考驗玩家的色彩觀念與創意。《超級變色龍》熱潮迅速蔓延至各大社群網路，成為遊戲爆紅的關鍵推手，玩家們紛紛將自己的創意偽裝過程與搞笑畫面剪輯成影片上傳分享，許多影片甚至讓網友看了半天還找不到躲藏者究竟在哪裡，讓原本的生存遊戲變成大型搞笑繪畫比賽，充滿娛樂性的影音內容在社群瘋狂洗版，成功吸引大量年輕世代的目光並轉化為實際玩家。爆笑的社群傳播力與極具親和力的定價，完美反映在遊戲的驚人銷售數據上，本作支援繁體中文等多國語言，原價僅需新台幣136元，極低的入手門檻讓銷量直線飆升。官方數據顯示，遊戲在上架5天內便賣出超200萬套，隨後在6月16日突破300萬套，6月19日正式衝破500萬套。在《超級變色龍》發售第二個周末的星期五，最高同時上線人數更是一舉飆升至24萬4731人，開發團隊則是馬不停蹄地推出內容優化，在近期的更新中不僅修復了伺服器搜尋與登入驗證等相關漏洞，還新增了「甜蜜樂園」與「企鵝飯店」等全新官方地圖，官方也預告未來將持續帶來更多新地圖與遊戲選項。