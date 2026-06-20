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▲紅圈處：韓芮梨和閨密用手機殼自拍。（圖／翻攝自Netflix）

由金武烈、李星民、秦基周、表志勳主演的韓劇《鐵拳教育》，本月初在Netflix上線後，馬上衝到熱播榜第一名，不拖泥帶水的復仇戲碼讓許多觀眾看得欲罷不能，不過有眼尖網友發現劇中穿幫鏡頭，第三集中韓芮梨和閨密在教室後面自拍時，拿的居然不是手機，而是手機殼，同時配上前面同學無奈的臉更是有趣。《鐵拳教育》第三集女高中生霸凌老師案中，韓芮梨因為不滿上課時手機被數學老師收走，在網路上發布有關老師的不實資訊，見義勇為的男性班導老師得知後，去勸芮梨把文章刪掉，沒想到卻反被造謠是性騷擾慣犯，最後男老師慘遭輿論霸凌自殺離世，而數學老師從此害怕學生，不僅再也不敢收走學生手機，也在恐懼下漸漸失去教學的熱忱。這也導致這名數學老師的課堂中，班上女生秩序總是特別差，大家瘋狂打鬧、化妝的人化妝、滑手機的人更是超多，讓部分想要好好學習的同學感到非常無奈。想不到有眼尖網友發現，韓芮梨跟閨密素英在班級後面自拍時，拿得不是手機，而是手機透明殼，直呼「為什麼後面要用手機殼拍照。」相信就連導演也想不到大家的眼睛會這麼的利。不只是韓芮梨拿手機殼拍照掀起討論，她被關到監獄後，竟然是被用一個超級鬆垮的手銬套住手，根本是隨時就可以掙脫的狀態，有銬跟沒銬一樣，讓大家笑說「根本只是跑個形式」、「我當時也覺得好笑就拍下來了」、「反正都在監獄了，她也跑不出來。」